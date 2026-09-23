Vyras, kurio širdyje, pilve ir varpoje buvo įstrigę adatų, pasiskundė gydytojams diskomfortu

Tai atsitiko Kinijoje, o apie neeilinį įvykį praneša „New York Post“.
Vyras kreipėsi į medikus skųsdamasis diskomfortu šlapinantis ir krauju šlapime. Išoriškai jis atrodė sveikas, o gyvybiniai rodikliai buvo normalūs. Problema paaiškėjo tik atlikus kompiuterinę tomografiją, kurios metu aptikta daugybė į adatas panašių metalinių svetimkūnių.
Gydytojams didelį nerimą kėlė pavojingai arti širdies rasta siuvimo adata. Jos ilgis siekė 3,5 centimetro. Chirurgai sėkmingai ją pašalino. Adata organizme buvo išbuvusi taip ilgai, kad spėjo surūdyti.
Gydytojai kitas adatas paliko vyro kūne. Jie manė, kad skubus visų svetimkūnių pašalinimas galėtų padaryti pacientui pernelyg didelę žalą. Medicinos specialistai planuoja stebėti adatas ir šalinti jas palaipsniui.
Žinoma, kad šis vyras turi intelekto sutrikimų. Gydytojai iškėlė prielaidą, kad jis pats įsikišo adatas po oda. Toks elgesys laikomas savęs žalojimo forma ir yra fiksuojamas jau ne vieną dešimtmetį. Šis atvejis, susijęs su vyru iš Kinijos, išsamiai aprašytas žurnale „BMC Medicine“.
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