2025-12-31 23:46
Danutė Savickaitė

Va­sa­rą no­ri­me gra­žiai at­ro­dy­ti ir są­ly­gos, at­ro­dy­tų, pa­lan­kios mai­tin­tis svei­kiau, nes gau­su švie­žių vai­sių ir dar­žo­vių. Tik ne vi­sa­da ir ne vi­siems to­kia mi­ty­ba – į svei­ka­tą. Apie tai kal­ba­mės su gy­dy­to­ja gast­roen­te­ro­lo­ge-en­dos­ko­puo­to­ja Eve­li­na Rui­bie­ne.

Ža­lia ir švie­žia – ne­bū­ti­nai svei­ka / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Me­di­kė spe­cia­li­zuo­ja­si en­dos­ko­pi­nės diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo sri­ty­je, kas­dien kon­sul­tuo­ja pa­cien­tus, nuo­lat da­ly­vau­ja moks­li­nė­se ir pra­kti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, o sa­vo ži­nio­mis mie­lai da­li­ja­si so­cia­li­nė­je erd­vė­je, kur­da­ma dau­ge­liui ak­tua­lų tu­ri­nį virš­ki­ni­mo svei­ka­tos te­mo­mis. „Ti­kiu, kad pa­svei­kęs pa­cien­tas – lai­min­gas pa­cien­tas, o no­rint tai pa­siek­ti bū­ti­nas nuo­šir­dus, abi­pu­siu pa­si­ti­kė­ji­mu grįs­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas“, – sa­ko gy­dy­to­ja.

Va­sa­rą daž­nas kei­čia mi­ty­bą ir ren­ka­si ža­lius – ter­miš­kai neap­do­ro­tus – pro­duk­tus. Ma­no­me, kad juos val­gy­ti svei­ka. Ta­čiau ar vi­sa­da ir vi­siems? Ko­kiais at­ve­jais tai to­li gra­žu nė­ra ge­ras pa­si­rin­ki­mas?

– Vai­siuo­se, dar­žo­vė­se ir uo­go­se – daug vi­ta­mi­nų. Ža­lių ir oran­ži­nės spal­vos dar­žo­vių su­dė­ty­je yra daug fla­va­noi­dų – gam­ti­nių an­tiok­si­dan­tų, sau­gan­čių mū­sų or­ga­niz­mą nuo anks­ty­vos se­nat­vės. Ta­čiau, net ne­sant virš­ki­ni­mo pro­ble­mų, per­ne­lyg daug ter­miš­kai neap­do­ro­tų dar­žo­vių, vai­sių ga­li su­kel­ti pil­vo pū­ti­mą, virš­ki­ni­mo trak­to glei­vi­nės su­dir­gi­ni­mą.

Die­to­lo­gai re­ko­men­duo­ja per die­ną su­var­to­ti 400–500 g dar­žo­vių, iš jų maž­daug pu­sė tu­rė­tų bū­ti ter­miš­kai ap­do­ro­tos. Žmo­nėms, ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis virš­ki­ni­mo li­go­mis, re­ko­men­duo­ja­ma dau­ge­lį dar­žo­vių val­gy­ti ter­miš­kai ap­do­ro­tas. Vi­ri­mas, ga­ri­ni­mas ar troš­ki­ni­mas su­minkš­ti­na ląs­te­lie­nos struk­tū­rą ir dar­žo­vės leng­viau virš­ki­na­mos.

Ypač svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į tam tik­ras dar­žo­ves, ku­rias ga­li­ma var­to­ti tik ter­miš­kai ap­do­ro­tas, nes kai ku­rios dar­žo­vės, vai­siai tu­ri na­tū­ra­lių tok­si­nų – jie tar­si ap­sau­gi­nis me­cha­niz­mas, sau­gan­tis nuo vabz­džių ir ki­tų ken­kė­jų. To­kie tok­si­nai žmo­gui ga­li su­kel­ti pil­vo skaus­mą, pū­ti­mą, pa­sun­kin­ti mais­ti­nių me­džia­gų įsi­sa­vi­ni­mą, ga­li paū­mė­ti virš­ki­ni­mo trak­to li­gos.

Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad to­kie mais­to pro­duk­tai, kaip ža­lia mė­sa (ypač viš­tie­na, jau­tie­na, kiau­lie­na), žu­vis, kiau­ši­niai ar jū­rų gė­ry­bės ga­li bū­ti už­krės­tos pa­to­ge­nais: sal­mo­ne­lė­mis, E. co­li, lis­te­ri­jo­mis ar ki­to­mis bak­te­ri­jo­mis. Tai ypač pa­vo­jin­ga tiems, ku­rių silp­nes­nė imu­ni­nė sis­te­ma, to­dėl nėš­čio­sios, ma­ži vai­kai, vy­res­nio am­žiaus ar ser­gan­tys lė­ti­nė­mis li­go­mis žmo­nės tu­rė­tų veng­ti ža­lių gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tų.

Ki­tas svar­bus veiks­nys – jei pro­duk­tai bu­vo lai­ko­mi ne­tin­ka­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je ar pa­si­bai­gęs jų ga­lio­ji­mo lai­kas, jie ga­li bū­ti pa­vo­jin­gi net ir ter­miš­kai ap­do­ro­jus.

Ke­lio­nė­se, ypač esant pra­stoms sa­ni­ta­ri­nėms są­ly­goms, ne­ži­no­mos kil­mės ar ne­plau­ti ža­li pro­duk­tai (ypač gat­vės mais­tas) ke­lia di­des­nę ri­zi­ką už­si­krės­ti pa­ra­zi­tais ar bak­te­ri­jo­mis.

Ar švie­žių vai­sių, uo­gų, dar­žo­vių sul­tys – vi­sa­da ge­ras pa­si­rin­ki­mas? Juk jei­gu jaut­rus skran­dis, žar­ny­nas, pa­di­dė­jęs rūgš­tin­gu­mas, sul­tys ga­li su­kel­ti svei­ka­tos pro­ble­mų, paū­mė­ti virš­ki­ni­mo ne­ga­la­vi­mai?

– Vai­sių, ypač uo­gų, sul­tys: apel­si­nų, cit­ri­nų, ana­na­sų, span­guo­lių – ga­na rūgš­čios. Jos ga­li dir­gin­ti skran­džio glei­vi­nę ir dėl to paū­mė­ti gast­roe­zo­fa­gi­nis ref­liuk­sas (GERL). Ta­čiau ne­bū­ti­nai vi­siems ir vi­sa­da – tai la­bai in­di­vi­dua­lu.

Kar­tais net, at­ro­do, ne­kal­tas ba­na­nas ar jo sul­tys ga­li pro­vo­kuo­ti GERL simp­to­mus. Vai­sių sul­tys tu­ri daug na­tū­ra­lių cuk­rų (fruk­to­zės), to­dėl kai ku­riems žmo­nėms, ypač ser­gan­tiems dirg­lio­sios žar­nos sind­ro­mu, ga­li su­kel­ti pil­vo pū­ti­mą, spaz­mų, vi­du­ria­vi­mą, ypač jei sul­čių iš­ge­ria dau­giau nei stik­li­nę. Ko­pūs­tų, bu­ro­kė­lių sul­tys ga­li ska­tin­ti du­jų kau­pi­mą­si ir su­kel­ti pil­vo pū­ti­mą. Re­ko­men­duo­ja­ma ge­riau rink­tis mor­kų, mo­liū­gų, cu­ki­ni­jų, obuo­lių (sal­des­nių) sul­tis, bet ir jas var­to­ti ma­žo­mis po­rci­jo­mis, skies­ti per­pus su van­de­niu – tai pa­de­da su­ma­žin­ti sul­čių rūgš­tin­gu­mą ir kon­cent­ra­ci­ją. Pa­tar­ti­na ger­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros, o ne šal­tas sul­tis – taip ma­žiau dir­gi­na­ma stemp­lė ir skran­dis. Ger­ti sul­tis rei­kė­tų po val­gio, o ne tuš­čiu skran­džiu.

Ki­ta va­sa­ros tra­di­ci­ja – ant gy­vos ug­nies kep­tas mais­tas. Daž­nas įsi­vaiz­duo­ja, kad tai svei­ka, nes mais­tas ruo­šia­mas be rie­ba­lų, bet... Ar čia yra ko sau­go­tis? Ko­kie pa­vo­jai?

– Ruo­šiant mais­tą ant at­vi­ros lieps­nos ga­li su­si­da­ry­ti kan­ce­ro­ge­ni­nių me­džia­gų, di­di­nan­čių skran­džio, žar­ny­no ir ka­sos vė­žio ri­zi­ką, ypač jei mais­tas ap­svy­la ar net pri­de­ga. Pri­de­gęs mais­tas ga­li dir­gin­ti skran­dį, ypač jei ser­ga­ma GERL, lė­ti­niu gast­ri­tu, lė­ti­niu pank­rea­ti­tu. Toks mais­tas sun­kiau virš­ki­na­mas ir mi­nė­tos li­gos ga­li paū­mė­ti.

Net nesant virškinimo problemų, pernelyg daug termiškai neapdorotų daržovių, vaisių gali sukelti pilvo pūtimą, virškinimo trakto gleivinės sudirginimą. 

Jei per­ka­te jau ma­ri­nuo­tą mė­są iš par­duo­tu­vės, ma­ri­na­te ga­li bū­ti kon­ser­van­tų, sko­nio stip­rik­lių, pa­vyz­džiui – glu­ta­ma­to. Jei mė­sa karš­tą va­sa­rą lai­ko­ma ne­tin­ka­mai, ky­la ri­zi­ka ja ap­si­nuo­dy­ti.

Re­ko­men­duo­ja­ma ke­pant ste­bė­ti, daž­niau var­ty­ti mė­są, kad neap­deg­tų, ma­ri­nuo­ti na­tū­ra­liais ma­ri­na­tais su čes­na­kais, cit­ri­no­mis, žo­le­lė­mis, rink­tis lie­ses­nę mė­są. Sie­kiant iš­veng­ti tie­sio­gi­nio kon­tak­to su ug­ni­mi pa­tar­ti­na nau­do­ti gri­lio pa­dėk­lus ar fo­li­ją, ne­lai­ky­ti ža­lios mė­sos ant sau­lės.

Va­sa­ra neį­si­vaiz­duo­ja­ma be le­dų. Nie­ko to­kio jais pa­si­džiaug­ti, ar vis dėl­to sai­kas svar­bus?

– Kaip va­sa­ra be le­dų?.. Ži­no­ma, sai­kas svar­bu vi­sa­da ir vi­sur.

Jei val­go­me la­bai šal­tus le­dus karš­tą die­ną ar tuš­čiu skran­džiu, ga­li su­dir­gin­ti stemp­lę, skran­džio glei­vi­nę, su­kel­ti stemp­lės spaz­mų, paū­mė­ti GERL. Le­duo­se daž­nai bū­na daug cuk­raus, so­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių, lak­to­zės, spal­vo­tuo­se le­duo­se – dirb­ti­nių da­žik­lių, kva­pių­jų me­džia­gų, emul­sik­lių, to­dėl gau­siai var­to­jant šį de­ser­tą ga­li paū­mė­ti mi­nė­tos virš­ki­ni­mo trak­to li­gos, žmo­nėms, ne­to­le­ruo­jan­tiems lak­to­zės, ga­li pra­dė­ti pūs­ti pil­vą. Tad ge­riau rink­tis na­tū­ra­lius le­dus be prie­dų, su ma­žiau cuk­raus, na­muo­se šal­dy­tus le­dus iš jo­gur­to, vai­sių ty­rių, šer­be­tus be pie­no, ve­ga­niš­kus le­dus iš ko­ko­sų, mig­do­lų pie­no, ku­rie tin­ka lak­to­zės ne­to­le­ruo­jan­tiems žmo­nėms. Le­dus re­ko­men­duo­ja­ma ska­nau­ti po pa­grin­di­nio val­gio.

Kuo ri­zi­kuo­ja­me per karš­čius ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ky­da­mi mais­tą?

– Ri­zi­kuo­ja­me ap­si­nuo­dy­ti mais­tu. Per karš­čius su­si­da­ro są­ly­gos bak­te­ri­joms grei­tai dau­gin­tis, ypač kai oro tem­pe­ra­tū­ra yra +20–40 °C. Pa­vo­jin­gos mū­sų or­ga­niz­mui bak­te­ri­jos: Sal­mo­nel­la, E. co­li, Lis­te­ria, Cam­py­lo­bac­ter ir kt.

Ap­si­nuo­di­ji­mo mais­tu simp­to­mai: py­ki­ni­mas, vė­mi­mas, vi­du­ria­vi­mas (kar­tais su krau­ju), pil­vo skaus­mai, spaz­mai, karš­čia­vi­mas, silp­nu­mas. Simp­to­mams tę­sian­tis at­si­ran­da de­hid­ra­ta­ci­ja, ku­ri ga­li komp­li­kuo­tis inks­tų pa­žei­di­mu, o kai su­kė­lė­jai pa­ten­ka į krau­ją – sep­siu.

Į gy­dy­to­ją rei­kia kreip­tis, jei yra feb­ri­lus karš­čia­vi­mas (dau­giau nei +38,5 °C), ne­praei­nan­tis net pa­var­to­jus an­ti­pi­re­ti­kų, vi­du­ria­vi­mas už­si­tę­sia il­giau nei 2–3 die­nas, jei iš­ma­to­se pa­ste­bi­te krau­jo, jei ryš­ki de­hid­ra­ta­ci­ja: sau­sos glei­vi­nės, su­ma­žė­jęs šla­pi­ni­ma­sis, svaigs­ta gal­va, jei ser­ga­te lė­ti­nė­mis li­go­mis. Vai­kams, nėš­čio­sioms ar vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms to­kiais at­ve­jais pa­di­dė­ja ri­zi­ka iš­si­vys­ty­ti komp­li­ka­ci­jų.

Kaip iš­veng­ti ap­si­nuo­di­ji­mo mais­tu? Re­ko­men­duo­ja­ma per karš­čius šal­dy­ti mais­tą, lai­ky­ti +4 °C ar že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je, grei­tai gen­dan­čius pro­duk­tus lai­ky­ti šaltk­rep­šiuo­se, ypač lau­ke; ne­lai­ky­ti pa­ga­min­to mais­to il­giau nei dvi va­lan­das kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, veng­ti mais­to, ku­ris bu­vo sau­lė­je; jei ke­liau­ja­te po ša­lis, ku­rio­se pra­stos sa­ni­ta­ri­nės są­ly­gos, – ger­ti van­de­nį tik iš bu­te­liu­kų.

Atk­reip­ki­te dė­me­sį

Simp­to­mai, įspė­jan­tys, kad rei­kia pa­si­kon­sul­tuo­ti su spe­cia­lis­tu:

  • už­si­tę­sę, pro­gre­suo­jan­tys ar pa­si­kar­to­jan­tys po val­gio ar nak­ti­mis pil­vo skaus­mai, trun­kan­tys il­giau nei ke­lias sa­vai­tes (gast­ri­tas, opos, tul­žies pūs­lės li­gos, pank­rea­ti­tas, dirg­lio­sios žar­nos sind­ro­mas (DŽS), Kro­no li­ga, na­vi­kai ir kt.);

  • nuo­la­ti­nis du­jų kau­pi­ma­sis ir pil­vo pū­ti­mas (DŽS, ce­lia­ki­ja, lė­ti­nės už­de­gi­mi­nės žar­ny­no li­gos, bak­te­ri­jų dis­ba­lan­sas, na­vi­kai ir kt.);

  • už­si­tę­sęs ar pa­si­kar­to­jan­tis vi­du­ria­vi­mas / vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas, trun­kan­tis il­giau nei 2–3 sa­vai­tes, net ir su per­trau­ko­mis, pa­ki­tęs tuš­ti­ni­ma­sis, ne­vi­siš­ko pa­si­tuš­ti­ni­mo jaus­mas (DŽS, lė­ti­nės už­de­gi­mi­nės žar­ny­no li­gos (Kro­no li­ga, opi­nis ko­li­tas), na­vi­kai, skyd­liau­kės li­gos, in­fek­ci­jos ir kt.);

  • ste­bi­mas krau­jas iš­ma­to­se ar­ba iš­ma­tos juo­dos, skys­tos, ne­ma­lo­naus kva­po – me­le­na (skran­džio ar dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos opos, di­ver­ti­ku­li­tas, na­vi­kai, he­mo­ro­jus (jei pa­ste­bi­ma ryš­kiai rau­do­no krau­jo), krau­ja­vi­mas iš vir­šu­ti­nės virš­ki­ni­mo trak­to da­lies (jei iš­ma­tos juo­dos);

  • be­si­kar­to­jan­tis ir už­si­tę­sęs py­ki­ni­mas, vė­mi­mas (gast­ri­tas, opa­li­gė, tul­žies pūs­lės ar ka­sos li­gos, GERL, neu­ro­lo­gi­niai su­tri­ki­mai ir kt.);

  • su­tri­kęs ar skaus­min­gas 

  • ri­ji­mas (ezo­fa­gi­tas, stemp­lės na­vi­kas ir kita);

  • ape­ti­to sto­ka, neaiš­kios kil­mės svo­rio kri­ti­mas ne­si­lai­kant jo­kių die­tų (už­de­gi­mi­nės žar­ny­no li­gos, on­ko­lo­gi­nės li­gos, ka­sos li­gos, ce­lia­ki­ja ir kt.);

  • karš­čia­vi­mas, silp­nu­mas kar­tu su virš­ki­ni­mo simp­to­mais (ga­li įspė­ti apie už­de­gi­mą, in­fek­ci­ją ar sis­te­mi­nę li­gą);

  • šei­mi­nė on­ko­lo­gi­nė anam­ne­zė, jei pir­mos ei­lės gi­mi­nės (ma­ma, tė­tis, bro­lis, se­suo) sir­go virš­ki­ni­mo trak­to na­vi­ku.

    Svar­bu ži­no­ti

    Dar­žo­vės, ku­rių ne­re­ko­men­duo­ja­ma val­gy­ti ža­lių:

  • Špi­na­tai. Juo­se yra ok­sa­lo rūgš­ties drus­kų, ku­rios truk­do or­ga­niz­mui įsi­sa­vin­ti kal­cį ir vi­ta­mi­ną D. Il­gą lai­ką var­to­jant di­de­liais kie­kiais ky­la ri­zi­ka su­si­da­ry­ti inks­tų ak­me­nims. Špi­na­tus pa­ta­ria­ma val­gy­ti vir­tus ar troš­kin­tus.

  • Bul­vės (ypač pa­ža­lia­vu­sios) ir bak­la­ža­nai. Šio­se dar­žo­vė­se yra so­la­ni­no, ku­ris, jei to­kių dar­žo­vių var­to­ja­ma daug, ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mui bū­din­gų, taip pat neu­ro­lo­gi­nių simp­to­mų. To­dėl šias dar­žo­ves re­ko­men­duo­ja­ma vir­ti, o pa­ža­lia­vu­sias bul­ves – iš­mes­ti.

  • Briu­se­li­niai ko­pūs­tai. Juo­se yra gliu­ko­zi­no­la­tų, ga­lin­čių su­kel­ti pil­vo pū­ti­mą, skaus­mą, pa­blo­gin­ti virš­ki­ni­mą. Pa­tar­ti­na juos vir­ti, kep­ti ar troš­kin­ti.

  • Rau­do­no­sios pu­pe­lės. Jo­se yra fi­to­he­mag­lu­ti­ni­no, su­ke­lian­čio ap­si­nuo­di­ji­mą. Re­ko­men­duo­ja­ma pu­pe­les mir­ky­ti bent 5 va­lan­das, pa­skui pa­keis­ti van­de­nį ir vir­ti ma­žiau­siai 10 mi­nu­čių, kad tok­si­nai bū­tų vi­siš­kai su­nai­kin­ti.

  • Ra­bar­ba­rų la­pai. Juo­se yra ok­sa­lo rūgš­ties, ga­lin­čios su­kel­ti bur­nos, gerk­lės ir virš­ki­ni­mo trak­to su­dir­gi­ni­mą, kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mų, inks­tų pa­žei­di­mų. Ra­bar­ba­rų stie­bus var­to­ti sau­gu, ypač ter­miš­kai ap­do­ro­tus.

  • Bal­ta­gū­žiai ko­pūs­tai. Ter­miš­kai neap­do­ro­ti ga­li su­kel­ti pil­vo pū­ti­mą, skran­džio skaus­mą.

  • Ba­ta­tai. Blo­gi­na bal­ty­mo trip­si­no įsi­sa­vi­ni­mą. Ter­miš­kai ap­do­ro­ti ba­ta­tai leng­viau virš­ki­na­mi, pa­di­dė­ja jų mais­ti­nė ver­tė.

    Svar­bu ži­no­ti

  • Dar­žo­vės, ku­rias nau­din­ga val­gy­ti net ir ter­miš­kai neapdorotas:

  • Bu­ro­kė­liai. Juo­se gau­su vi­ta­mi­no B9, man­ga­no, ka­lio, vi­ta­mi­no C.

  • Cu­ki­ni­jos. Yra ka­lio, vi­ta­mi­nų C ir A.

  • Pap­ri­kos. Yra mag­nio, vi­ta­mi­nų E, B6, C.

  • Žie­di­niai ko­pūs­tai. Juo­se yra sul­fo­ra­fa­no, pa­si­žy­min­čio an­ti­bak­te­ri­nė­mis sa­vy­bė­mis; po­vei­kiu, sau­gan­čiu nuo vė­žio, ma­ži­nan­čiu krau­jos­pū­dį.

