Žiauri statistika: sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje – vienas didžiausių Europoje

„Lietuva yra endeminė erkinio encefalito teritorija – čia sergamumo rodikliai vieni didžiausių Europoje. Viena iš sergamumo erkiniu encefalitu priežasčių – pastovūs gamtiniai infekcijos židiniai“, – pranešime skelbia NVSC ir priduria, kad vis dažniau užsikrečiama ir miestų teritorijose.
Anot jos, erkiniam encefalitui būdingas ryškus sezoniškumas – daugiausia šios ligos atvejų registruojama liepos–spalio mėnesiais – susirgimų skaičius daugiau nei 7 kartus didesnis nei kitu metų laiku.
Centro duomenimis, per šių metų aštuonis mėnesius šalyje iš viso buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai, pernai per tą patį laikotarpį – 517. Šiemet taip pat registruoti 3 mirties nuo erkinio encefalito atvejai, pernai – 7.
