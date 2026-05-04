„Žmonės vengia gydytojų“: specialistai įspėja apie plintančią ligą

Bėrimai ant kūno ir stiprus niežulys – su tokiais simptomais pastaruoju metu žmonės vis dažniau skuba į vaistines. Vaistininkai sako, kad per pastarąjį mėnesį tokių nusiskundimų gerokai padaugėjo.
„Matomai eina į vaistinę pirmiausiai, nes, kaip žinia, Lietuvos piliečiai vengia gydytojų, nežinau, kodėl. Ir kai pasakai, kad eikit pas gydytoją – ai, kur aš eisiu, laiko neturiu“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė.
„Galbūt gėda pasakyti, nes tai nepatogi ir nemadinga liga. Ji yra, ji niekur nedingo“, – teigė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Lina Stočkutė-Plytnikė.
Žmonės perka preparatus gydyti niežams.
„Kalbant apie vaistus nuo niežų, 40 proc. šuolis buvo pastebėtas“, – nurodė „Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė.
„Peržiūrėjau pastarojo mėnesio pardavimus – taip, jie padidėję“, – sakė L. Stočkutė-Plytnikė.
Ligą sukelia plika akimi nematomos žmonių niežų erkės.
Visgi su kokiu konkrečiai atveju padidėjimas susijęs? Specialistai dalijasi tik prielaidomis.
„Čia būna – grįžta iš kur nors arba yra kažkoks centras, kur tie niežai plinta“, – teigė L. Stočkutė-Plytnikė.
Užsikrėsti nėra sudėtinga.
„Nakvynės namai, ligoninės, senelių namai, bendrabučiai, kur daug žmonių, ir pirtys. Pasinaudojus svetimais rankšluosčiais galima užsikrėsti per buities reikmenis, durų rankenas, galima ir transporte užsikrėsti. Ir žmogus nežino, kad užsikrėtęs, ir jau gali platinti“, – aiškino E. Ramaškienė.
„Pastebime su kolegėmis, kad pardavimai didėja ne nuolatiniams Lietuvos gyventojams, bet atvykėliams iš kitų ne ES šalių“, – teigė L. Stočkutė-Plytnikė.
Simptomai pasireiškia ne iš karto – gali ir po mėnesio, tada būna sunku atsekti, kur galėjome užsikrėsti. O kad atvejų daugiau, sako ne tik vaistininkai.
„Ir aš tai matau – niežų daugiau šiais metais. Jeigu labai sunki forma, pereiname prie geriamų vaistų“, – sakė Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Justė Latauskienė.
„Tikrai pasitaiko atvejų, kai ateina su labai ilgos trukmės niežais, virš metų laiko, tepa vaistus, ir nebūna jokio rezultato“, – pasakojo Antakalnio poliklinikos gydytoja dermatologė Evelina Bučionytė.
Medikai sako, užsikrėsti galima bet kur, ir klaidinga manyti, kad užsikrečia tik tie, kurių prasta higiena. Niežus pasigauti gali ir švaruolis, kuris į dušą keliauja tiek ryte, tiek vakare.
„Gali užsikrėsti bet kas, nepriklauso nuo higienos, pajamų. Tai priklauso nuo kontakto su žmogumi, kuris serga niežais“, – aiškino J. Latauskienė.
„Per kontaktą su sergančiu arba užkrėstus daiktus – rankšluosčius, patalynę“, – sakė E. Bučionytė.
Vis dėlto šeimos gydytoja tikslina – per daiktus rizika užsikrėsti gerokai mažesnė, o vien trumpas rankos paspaudimas didelės rizikos nekelia.
„Turi būti ilgesnis odos kontaktas“, – pabrėžė J. Latauskienė.
„Viskas priklauso nuo to, kiek mes turime stiprią imuninę sistemą ir sveiką odą. Jeigu yra žaizdelės, užkratas greičiau patenka“, – teigė L. Stočkutė-Plytnikė.
Anot specialistų, labai svarbu, įtariant niežus, kuo greičiau kreiptis į gydytoją ir gydytis, kad infekcijos neperduotumėte kitiems. Pasveikti galima per parą – specialiu tepalu išsitepus visą kūną.
Užsikrėtus vienam šeimoje, būtina gydyti visą šeimą. Patalpose reikia dezinfekuoti visus paviršius, o rankšluosčius, patalynę ir žaislus skalbti ne mažesnėje nei 60 laipsnių temperatūroje.
Ir nors teigiama, kad erkutė tokia maža, kad jos nepamatysi, šeimos gydytoja sako kitaip.
„O pamato, pamato – erkės patelė užaugusi yra pusės milimetro. Kai kurie pamikroskopuoja, sako: kas čia pas mane gyvena“, – pasakojo J. Latauskienė.
Anot vaistininkų, mėnesio pabaigoje preparatų pardavimai stabilizavosi, o Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priduria, kad oficialiai patvirtintų diagnozių šiemet vasario–balandžio mėnesiais mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau, kaip žinia, dalis žmonių pas gydytoją taip ir nenueina.
Šią savaitę pasirodė informacija, kad niežai galimai ėmė plisti ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje.
