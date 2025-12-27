Žmonijos meilės romanas su alkoholiu gali baigtis: kas verčia žmones blaivėti?

Alkoholis greitai prasiskverbia į organizmą: etanolis yra maža molekulė, lengvai patenkanti į kraują ir smegenis, paveikdama beveik kiekvieną kūno sistemą. Ši savybė pavertė jį svarbia žmonijos istorijos dalimi – nuo mūsų protėvių gyvenimo iki didelių visuomenių ir civilizacijų formavimosi. Apie tai rašoma „The Economist“ straipsnyje.
Evoliucijos metu žmonės išmoko skaidyti alkoholį: maždaug prieš 10 milijonų metų bendras žmonių ir žmogbeždžionių protėvis įgijo mutaciją, kuri leido jiems efektyviau išgauti etanolį. Tikėtina, kad tai padėjo jiems išgyventi valgant fermentuotus vaisius.
Vėliau žmonės išmoko tikslingai gaminti alkoholį. Archeologiniai radiniai rodo, kad jau prieš 10 tūkst. metų alkoholis buvo ritualų ir bendruomeninių švenčių dalimi. Tai skatino socialinį vieningumą, mažindama nerimą, stiprindama pasitikėjimo ir bendruomeniškumo jausmą bei palengvindama nepažįstamųjų bendradarbiavimą. Tai padėjo susiformuoti striprioms visuomenėms.
Biocheminiu lygmeniu alkoholis skatina endorfinų, dopamino ir serotonino išsiskyrimą, mažina savikontrolę ir didina žmonių polinkį bendrauti. Štai kodėl jis šimtmečius buvo socialinio ryšio priemone – nuo šventyklų ritualų iki politinių puotų.
Tačiau laikui bėgant alkoholio daroma žala tapo akivaizdi. Skaičiuojama, kad kasmet visame pasaulyje alkoholis lemia apie 1,8 mln. mirčių ir didina vėžio, kepenų ligų bei širdies ir kraujagyslių komplikacijų riziką. 2023 metais PSO paskelbė aiškią žinią – saugaus alkoholio kiekio nėra.
Atsižvelgiant į tai, keičiasi visuomenės elgesys. Turtingų šalių jaunimas geria mažiau, alkoholio pardavimai mažėja, o pasaulyje vis dažniau kalbama apie vartojimo piką. Prie to prisideda ir nauji svorio metimo vaistai, mažinantys potraukį alkoholiui.
Pramonė reaguoja: sparčiai auga nealkoholinių ir mažai alkoholio turinčių gėrimų rinka, taip pat vadinamosios funkcinės alternatyvos su augalų ekstraktais, kurios imituoja tam tikrus apsvaigimo efektus be etanolio. Mokslininkai taip pat dirba su medžiagomis, kurios gali atkartoti raminamąjį poveikį nepakenkdamos sveikatai.
Alkoholis neišnyks per naktį – jis pernelyg giliai įsišaknijęs žmonijos kultūroje. Vis dėlto pamažu ryškėja pokytis: visuomenė juda mažesnio vartojimo link ir ieško saugesnių būdų keisti savo savijautą. Galbūt tūkstantmečius trukęs žmonijos meilės romanas su alkoholiu šiandien žengia į naują, santūresnį etapą.
