12-oji gynybos obligacijų emisija jau pritraukė milijonus eurų

Gynybos obligacijos išlaiko stabilų susidomėjimą tarp investuotojų, skelbia Finansų ministerija.
Emisija platinama iki rugsėjo 15 dienos, už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Per 11 emisijų – nuo 2024 metų spalio iki 2025 metų rugpjūčio pabaigos gynybos obligacijų išplatinta už 110 mln. eurų.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti – valstybė skolinasi iš žmonių ir verslo pigiau, nei rinkose, o pastarieji tokiu būdu prisideda prie šalies gynybos finansavimo.
Naujausi komentarai