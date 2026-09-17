50 mln. eurų investiciją planuojančios „RSI Europe“ vadovas: pereisime prie masinės gamybos

„RSI Europe“ tai yra didelis žingsnis nuo technologijų kūrimo prie industrializacijos ir sparčios pajėgumų plėtros“, – sutarties pasirašymo renginyje ketvirtadienį kalbėjo T. Milašauskas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „RSI Europe“ ketvirtadienį pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį – įmonė naujoje gamykloje Panevėžio rajone kurs ir gamins gynybos sistemas.
Ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad ši investicija kurs aukštą pridėtinę vertę Panevėžio rajone bei naujas darbo vietas.
„Kuo tai svarbu Lietuvai – tai yra daugiasluoksnė svarba ir nauda. Investicija reiškia verslo veikimą Lietuvoje. Kalbama apie aukštą pridėtinę vertę, nes gynybos, saugumo pramonė būtent tokią ir kuria. Kitas dalykas – darbo vietos Panevėžio rajone. Tai tikrai aktualu ne tik Panevėžio rajonui, bet ir aplinkinėms savivaldybėms bus, nes darbuotojų reikės. Žinome, kad gynybos, saugumo pramonėje atlyginimai yra bent jau trečdaliu didesni pagal vidutiniškai mokamą atlyginimą“, – renginyje kalbėjo ministras.
„Karas Ukrainoje parodė, kad kariuomenėms reikalingos ne tik geriausios technologijos, bet reikalinga ir masinė produkcija, industrinė skalė ir visų pirma saugios tiekimo grandinės“, – kalbėjo „RSI Europe“ vadovas.
Anot jo, gamyklą planuojama pradėti statyti kitų metų pradžioje, o didžiąją dalį darbų baigti 2027 metų pabaigoje.
Gamykloje bus gaminamos atakos dronų sistemos
„Tai bus atakos dronų sistemos, FPV dronų pilnos sistemos. Kas į jas įeina – tai yra apie 20 skirtingų elementų“, – kalbėjo T. Milašauskas.
Įmonė Vilniuje jau turi gamyklą, kurios pajėgumai siekia apie 120 tūkst. dronų sistemų per metus. Kaip aiškino įmonės vadovas, pradėjus veikti naujai gamyklai jų apimtis nepakis, tačiau dalis sistemų elementų bus gaminama Lietuvoje.
„Reikėtų interpretuoti taip, kad mes išplėsime tų pačių sistemų gamybos plotį. Mes daugiau to, ką gaminame ir tiekiame klientams, gaminsim Lietuvoje. Dabar elementus arba mes jų visai negalėjom gamint, arba mes juos gamindavom ne pas save. Bendras pajėgumas išliks ties 120 tūkst., tačiau išsiplės plotis, ką mes tiekiame“, – kalbėjo T. Milašauskas.
„Mūsų sistemose yra virš 400 komponentų ir subkomponentų, Lietuvoje mes pasigamindavome tiktai dalį jų. Dabar tą dalį didiname ir dar gaminsime papildomai dalis, kurių anksčiau visai negamindavom“, – pridūrė jis.
Pasak įmonės vadovo, šiuo metu ji importuoja komponentus savo kuriamoms ir gaminamoms sistemoms iš daugiau nei 30 šalių.
„RSI Europe“ vadovas sakė, kad gaminama karinė įranga atitiks Lietuvos kariuomenės poreikius, bet didžioji dalis produkcijos bus eksportuojama.
„Mūsų gaminama įranga atitiks Lietuvos kariuomenės poreikius. Tie dalykai turi susiderinti su planuojamais pirkimų ciklais. Šiai dienai mūsų komercinės sutartys ir planas yra pagrįstas pagrinde užsienio pirkėjų paklausa, bet matom ir Lietuvoje formuojamą paklausą šitoje srityje“, – aiškino jis.
T. Milašauskas pabrėžė, kad gynybos pramonėje yra ypač svarbus greitis – tai leidžia konkuruoti rinkoje: „Greitis gynybos pramonėje yra esminis veiksnys, nulemiantis, kurie pajėgumai prisideda prie karinių pajėgų, kovinės galios didinimo ir laimi tos gynybos pramonės įmonės, kurios geba greitai priimti sprendimus, sprendimus versti projektais ir projektus versti gamybine produkcija.“
„Gynybos pramonėje dabar visas tikslas yra greitis. Kas greičiau pristato, tas ir laimi vietą rinkoje“, – pridūrė įmonės vadovas.
Pasak jo, Panevėžio rajonas pasirinktas, nes čia yra gamyklai būtinos didelės saugos zonos.
„Panevėžio rajonas pasižymi agrarine ekonomika. Ko reikia gynybos pramonei? Reikia pakankamai didelių saugos zonų. Tos saugos zonos yra labai puikiai suderinamos su plačiais ūkininkų laukais, kur aplinkui yra miškai, ūkininkų laukai ir nėra kažkokios kitos pramonės“, – aiškino T. Milašauskas.
Konkrečios gamyklos vietos jis neatskleidė: „Šiandien vietos nedetalizuosim“.
Naujausi komentarai