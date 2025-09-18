Akcijų rinkos tendencijos: kur lietuviai investuoja daugiausiai?

Kurių įmonių vardai dominavo mūsų investuotojų portfeliuose ir kokių pokyčių galime tikėtis rudenį, plačiau pakomentavo „Luminor“ banko vyresnysis portfelio valdytojas Mantas Skardžius.
– Kokios investavimo temos buvo pačios karščiausios vasarą?
– Lietuvos investuotojai visais metų laikais plačiai seka pasaulines tendencijas. Todėl tos tendencijos, kurias stebėjome nuo metų pradžios, kai kurios tęsiasi mėnesiais, net metais. Technologijos – daugelis esame labai susižavėję robotika, skaitmenizacija ir mus tuojau pat pakeisiančiu dirbtiniu intelektu. Dėl to daug investuotojų kreipia lėšas į garsiuosius vardus: „Nvidia“, „AMD“, „Intel“. Tai yra įmonės, kurios užsiima šiomis technologijomis.
Bet lietuviška tematika – ginkluotė. Pastaruoju metu medijose daug girdėjome tokius vardus kaip „Rheinmetall“. Ir neatsitiktinumas, kad daug investuotojų savo pinigais balsuoja būtent už šį vardą.
– Atostogų ir kelionių metu, ar įmonės, užsiimančios turizmu, sulaukia didesnio susidomėjimo?
– Pastebėjome sezoninį pokytį. Žiemą ar pavasarį susidomėjimas turizmo bendrovėmis buvo mažesnis, o vasarą jis atsirado. Geriausias to pavyzdys – vokiečių gigantė „TUI“, užsiimanti viešbučiais, lėktuvų bilietais ar kruiziniais laivais.
Investuotojai, atostogavę Europoje, labai tikėtina, kad susidūrė su jų paslaugomis. Skaičiuodami viščiukus po vasaros matome, kad susidomėjimas šia bendrove iš investuotojų pusės iš tiesų padidėjo.
– Kur bus kreipiami pinigai rudenį?
– Kalbant apie populiariausias tendencijas, technologijų sektoriuje pastaruoju metu buvo šiek tiek apslopęs susidomėjimas „Google“ paieškos motininė bendrove „Alphabet“ dėl bėdų su reguliuotojais ir dirbtinio intelekto sklaidos. Daugelis galvoja, jog nebereikės ieškoti informacijos per „Google“, paklausiu dirbtinio intelekto.
Tačiau rugsėjo pradžioje, pasirodžius naujienoms apie problemų sprendimą su reguliuotojais, kaip akcijų kaina gali atšokti, taip sugrįžtų ir investuotojų susidomėjimas. Todėl laukiame technologijų akcijų ir tolesnio populiarumo, nors jos tarpusavyje gali šiek tiek persistumdyti.
– Ar tikrai verta investuoti, kai apie jas jau visi kalba?
– Čia užčiuopėte įdomią tendenciją: lietuviai, kaip žiūrėdami krepšinį, mėgsta palaikyti silpnesnes komandas, taip ir su akcijomis kartais elgiamės panašiai. Įmonės, kurios kadaise turėjo didesnę vertę, dabar patiria tam tikras problemas, tačiau sulaukia tam tikro gerbėjų rato.
– Kokios tikėtinos investuotojo grąžos?
– Plačiai diversifikuotame portfelyje, apskritai akcijų rinkose, istoriškai galima tikėtis 9–10 proc. pajamingumo. Pastaraisiais metais pajamingumas šiek tiek ūgtelėjo, tačiau jei kas nors sako 20, 30 ar 50 proc., tai tikėtina, kad skamba per gerai, kad būtų tiesa.
