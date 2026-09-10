„Amber Grid“: rugpjūtį augo dujų suvartojimas

Anot bendrovės, didesnį dujų poreikį lėmė aktyvesnis pramonės sektorius.
Dėl Latvijoje atliktų sistemos priežiūros darbų pralaidumas iš Lietuvos rugpjūtį buvo apribotas – perduota 31 GWh dujų – 61 kartą mažiau, o iš Latvijos – nė vienos GWh.
„Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius sako, kad šie darbai yra būtina pasirengimo artėjančiam žiemos sezonui dalis.
„Nors dėl darbų laikinai buvo apriboti tarptautiniai dujų srautai, Lietuvos dujų sistema išlieka lanksti – dujos į šalį gali būti tiekiamos skirtingais keliais, o išvystyta infrastruktūra leidžia greitai reaguoti į rinkos poreikius ir užtikrinti patikimą tiekimą vartotojams“, – pranešime teigė N. Biknius.
Tuo metu į Lenkiją rugpjūtį perduota 127 GWh dujų – apie 40 kartų daugiau, o iš Lenkijos – nieko.
Rugpjūtį 95 proc. – apie 1,06 TWh dujų buvo įleista per Klaipėdos SGD terminalą – 59 proc. mažiau nei pernai rugpjūtį. Mažesnį jų kiekį taip pat lėmė apribotas dujų transportavimas per Kiemėnų jungtį Latvijos pasienyje.
Rugpjūtį įleista 55 GWh biometano – beveik du kartus daugiau nei pernai tuo pačiu metu.
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