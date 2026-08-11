Ankstinamas avansų mokėjimas ūkininkams

Anot ŽŪM, ankstesnis avansų mokėjimas turėtų padėti ūkininkams lengviau suvaldyti išaugusias gamybos sąnaudas, planuoti darbus, atsiskaityti už įsigytas prekes ir paslaugas bei sustiprinti finansinį stabilumą.
„Tai viena iš priemonių, kuriomis siekiama bent dalinai amortizuoti ūkininkams ženkliai padidėjusias kuro ir trąšų kainas. Ankstiname avansų mokėjimą, kas suteiks ūkiams daugiau finansinio stabilumo, padės planuoti darbus ir laiku vykdyti įsipareigojimus“, – pranešime cituojama žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė.
Avansinis išmokos dydis sieks 59,80 euro už hektarą arba beveik 75 proc. visos išmokos. Ji bus mokama už 2026 metais deklaruotus paramos reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus.
Avansai bus mokami etapais iki šių metų lapkričio 30 dienos. Pirmiausia išmokas gaus pareiškėjai, kurių paraiškos jau patikrintos ir atitinka visus paramos reikalavimus.
Tuo metu pareiškėjai, pašalinę nustatytus neatitikimus ar pateikę trūkstamą informaciją, bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus.
Ankstesnį avansų mokėjimą leido šių metų liepą priimtas Europos Sąjungos reglamentas. Jis suteikė valstybėms narėms galimybę 2026 kalendoriniais metais tiesioginių išmokų avansus neviršijant 75 proc. paramos išmokėti dar iki spalio 16 dienos.
Nuo spalio 16 dienos, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus.
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