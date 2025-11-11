Apklausa atskleidė, kiek lietuviai žada išleisti pinigų šventiniam stalui: tapome taupesni?

„Vienu pagrindinių švenčių akcentų neabejotinai išlieka kalėdinis meniu, kuriam 29 proc. šalies gyventojų planuoja skirti iki 100 eurų, pernai tokią sumą išleisti planavo 36 proc. gyventojų. Šiek tiek didesnį biudžetą – nuo 101 iki 150 eurų – kalėdinėms vaišėms planuoja skirti 22 proc. gyventojų, tokia pati dalis apklaustųjų kaip ir pernai“, – pranešime teigia „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas Antanas Bubnelis.
Taip pat Kalėdų vaišėms nuo 151 iki 200 eurų planuoja išleisti 17 proc. apklaustųjų, o daugiau nei 200 eurų – 10 proc. gyventojų.
Tyrimo duomenimis, pusė apklaustųjų Kalėdų stalui planuoja išleisti panašią sumą kaip pernai arba šiek tiek daugiau, 16 proc. – šiemet yra numatę išleisti kiek mažesnį biudžetą, 4 proc. – planuoja ženkliai sumažinti savo išlaidas, o 3 proc. – išleisti žymiai daugiau nei pernai.
Be to, ketvirtadalis apklausos dalyvių teigė išlaidų iš anksto neplanuojantys.
Atlikta apklausa taip pat atskleidė, kad daugelis lietuvių šventiniam laikotarpiui pradeda ruoštis dar lapkričio mėnesį. 59 proc. apklaustųjų teigė, kad pagrindinė ankstyvo pasiruošimo priežastis yra noras išvengti paskutinės minutės skubėjimo.
Dar trečdalis gyventojų dovanas ir kitus kalėdinius pirkinius planuoja anksčiau tam, kad išlaidas galėtų paskirstyti per ilgesnį laikotarpį.
Internetinę apklausą, kurioje dalyvavo 1 tūkst. Lietuvos gyventojų, spalio mėnesį „Lidl Lietuva“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Norstat“.
