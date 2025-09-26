Apklausa atskleidė, koks atlyginimas lietuviams leistų jaustis finansiškai saugiems

Apklausos duomenimis, panaši situacija fiksuota ir Latvijoje bei Estijoje, kuriose atitinkamai 45 ir 42 proc. gyventojų nurodė, kad stabilumo jausmą suteiktų 2–3 tūkst. eurų atlyginimas.
„Gyventojų suvokimas apie finansinį saugumą evoliucionuoja. Anksčiau pakakdavo atlyginimo, leidžiančio padengti sąskaitas ir būtiniausius poreikius, tačiau šiandien vis daugiau žmonių nori turėti papildomo lankstumo – galimybę kaupti, investuoti ar užtikrinti komfortą šeimai“, – pranešime teigia „Citadele“ banko Baltijos šalių klientų patirties tobulinimo centro vadovė Rasa Narė.
Lietuvoje didesnių pajamų poreikį dažniau įvardijo vyrai. Apklausa rodo, kad 16 proc. jų teigė saugumą siejantys su atlyginimu didesniu nei 4 tūkst. eurų, kai tarp apklaustų moterų tokią sumą nurodė 12 proc. Tuo metu 31 proc. moterų nurodė, kad joms yra priimtinas atlyginimas iki 2 tūkst. eurų, kai šią sumą su pakankamu atlyginimu sieja 28 proc. apklaustų vyrų.
Taip pat apklausa atskleidė, kad trečdaliui 18–29 m. amžiaus lietuvių pakaktų iki 2 tūkst. eurų atlyginimo, tačiau 15 proc. šio amžiaus grupės žmonių nurodė, jog saugumą suteiktų didesnis nei 4 tūkst. eurų atlyginimas po mokesčių.
40–49 m. grupėje fiksuoti aukščiausi finansiniai lūkesčiai – 20 proc. šios amžiaus grupės apklaustųjų teigė, kad saugūs jaustųsi tada, kai kas mėnesį uždirbtų daugiau nei 4 tūkst. eurų. Tuo metu dauguma (63 proc.) 60–74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų kaip pakankamą darbo užmokestį nurodė 2,5 tūkst. eurų sumą.
Tyrimo duomenimis, regionų gyventojų lūkesčiai taip pat skiriasi. Kauno apskrityje 36 proc. gyventojų finansiškai saugūs jaustųsi uždirbami tarp 1,5 ir 2,5 tūkst. eurų „į rankas“, o Panevėžyje tokio dydžio atlyginimu patenkinti būtų 46 proc. apklaustųjų.
Tuo metu dar 20 proc. panevėžiečių nurodė, kad finansinį saugumą jiems užtikrintų daugiau nei 4 tūkst. eurų siekiantis darbo užmokestis, o Vilniuje tokią sumą įvardijo 17 proc. gyventojų.
Internetinę apklausą šių metų rugsėjo mėnesį atliko tyrimų agentūra „Norstat“. Jos metu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apklausta mažiausiai po 1 tūkst. gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
