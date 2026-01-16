Apklausa atskleidė, kurie gyventojai jaučia didžiausią įtampą dėl pajamų

Banko „Luminor“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 44 proc. žmonių padengia visas kasdienes išlaidas, o kartais pavyksta ir sutaupyti. Prastai ar labai prastai jaučiasi atitinkamai 5 ir 4 proc. apklaustųjų.
Anot tyrimo, 47 proc. Lietuvos jaunimo (18–29 metų) savo finansinę situaciją dažniausiai vertina gerai. Kasdienes išlaidas sunku padengti 8 proc. jų, o reguliariai neužtenka pajamų būtiniesiems poreikiams 2 proc. jaunimo.
„Jauni žmonės paprastai turi mažiau finansinių įsipareigojimų, todėl natūraliai jaučiasi finansiškai laisvesni. Dalis jų dirba augančiose industrijose, gyvena nuomojamuose būstuose, dažniau keičia darbą ir gali greitai prisitaikyti prie didesnių pokyčių“, – pranešime teigė banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
Tuo metu 50–59 metų gyventojai savo finansinę situaciją vertina ne taip palankiai – kad gali leisti sau viską ir dar sutaupyti, sako tik 6 proc. jų.
„Tai amžiaus tarpsnis, kai finansiniai įsipareigojimai dažniausiai būna didžiausi. Būsto paskolos, automobilio lizingas – visa tai sukuria natūralų finansinį spaudimą“, – teigė A. Mincienė.
Savo finansine situacija labiausiai patenkinti Vilniuje gyvenantys žmonės – 17 proc. Tuo metu Kaune ir Klaipėdoje tokių žmonių yra atitinkamai 7 proc. ir 4 proc.
Tuo metu Latvijoje savo finansinę padėtį gerai vertina 34 proc. gyventojų, Estijoje – 27 proc., o jaunimas abiejose šalyse taip pat jaučiasi finansiškai geriau nei vidutinio amžiaus gyventojai.
Apklausą „Luminor“ banko užsakymu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2025 metų lapkričio mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Kiekvienoje Baltijos šalyje buvo apklausta apie tūkstantį 18–74 metų žmonių.
Naujausi komentarai