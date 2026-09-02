Apklausa: komerciniai bankai ir toliau numato NT kainų augimą

Pasak jos, įmonių ir gyventojų finansinė būklė daugiausia vertinama kaip vidutinė arba gera, o lūkesčiai dėl būsto ir komercinio nekilnojamojo turto (NT) kainų smarkiai nepakito.
LB Makroprudencinės analizės skyriaus vyriausioji ekonomistė Viktorija Mingailė pastebi, kad bankų vertinimu, rinkoje ryškėja stabilizavimo ženklų.
„Paskolų įmonėms paklausa nustojo didėti ir antrąjį ketvirtį net šiek tiek sumažėjo, o bankai tolesnio jos augimo artimiausiu metu nesitiki. Būsto ir vartojimo paskolų paklausa dar augo, tačiau ir čia lūkesčiai tampa santūresni“, – pranešime sakė V. Mingailė.
„Kartu šiek tiek mažėja susirūpinimas dėl galimos NT kainų korekcijos, nors daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių bankų NT rinkoje tebemato disbalansų“, – pridūrė ji.
Bankų skolinimo įmonėms standartai, sąlygos ir atmestų paraiškų dalis pirmąjį pusmetį iš esmės nekito. Paskolų įmonėms paklausa po beveik dvejų metų augimo antrąjį ketvirtį šiek tiek sumenko. Dauguma bankų tikisi, kad trečiąjį ketvirtį jų paklausa bus stabili.
Per pusmetį daugumos sektorių finansinės būklės vertinimas nepasikeitė – ji vertinama vidutiniškai arba gerai. Prasčiau vertinama transporto, apdirbamosios gamybos, viešbučių ir restoranų bei žemės ūkio įmonių finansinė būklė – dauguma bankų ją vertino kaip vidutinę.
Vertindami ateities perspektyvas bankai daugumos sektorių būklę taip pat vertino kaip stabilią, tačiau keli jų įžvelgė blogėjančias žemės ūkio ir apdirbamosios gamybos įmonių perspektyvas.
Dauguma bankų nurodė neriboję skolinimo įmonėms. Tik pavieniai bankai teigė riboję kreditavimą NT operacijų, statybos, viešbučių ir restoranų įmonėms.
Bankų vertinimu, būsto paskolų paklausa ir toliau augo, daugiausia dėl padidėjusio vartotojų pasitikėjimo ir palankiau vertinamų rinkos perspektyvų. Didėjo ir paskolų vartojimui bei kitoms namų ūkių reikmėms paklausa – tam įtakos turėjo palankesnė skolinimo kaina ir kai kuriuose bankuose įgyvendinti paskolų produktų pokyčiai.
Vis dėlto trečiąjį ketvirtį dauguma bankų tolesnio šių paskolų paklausos augimo nenumato, o kai kurie įžvelgia ir galimą jos sumažėjimą.
Dauguma bankų namų ūkių finansinę būklę vertina kaip gerą, vienas – kaip labai gerą. Konkurencija skolinant namų ūkiams daugiausia buvo stabili, nors keli bankai nurodė, kad ji augo. Bankai tikisi, kad trečiąjį ketvirtį konkurencija skolinant namų ūkiams ir toliau šiek tiek didės.
Vertindami gyvenamojo NT rinką, visi bankai ir toliau numato naujos statybos būstų kainų augimą. Pusė bankų tikisi didesnio nei 5 proc. metinio kainų augimo, iš jų vienas – didesnio nei 10 proc.
Visi bankai numato kainų augimą ir senos statybos būsto segmente: didesnė dalis – iki 5 proc., trečdalis – nuo 5 iki 10 proc. per metus. Per pusmetį bankų, įžvelgiančių disbalansų gyvenamojo NT rinkoje, dalis šiek tiek sumažėjo, tačiau tebėra reikšminga – antrąjį ketvirtį ji siekė 60 proc.
Komercinio NT segmente pusė bankų tikisi stabilių kainų, šiek tiek mažiau nei pusė – iki 5 proc. metinio jų augimo, o vienas bankas numato nedidelį kainų sumažėjimą. Disbalansų komercinio NT rinkoje įžvelgiančių bankų dalis per pusmetį sumažėjo nuo 67 iki 50 proc., tačiau tebėra reikšminga.
Jau daugiau nei trejus metus svarbiausiomis rizikomis Lietuvos finansų sistemai bankai įvardija kibernetines atakas ir geopolitinę įtampą. Šiek tiek mažėjo pastaraisiais metais didėjusi netvarios būsto bei komercinio NT kainų raidos ir galimos jų korekcijos rizikos svarba.
Lietuvoje veikiančių šešių komercinių bankų ir keturių užsienio bankų filialų apklausa atlikta 2026 metų birželį.
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