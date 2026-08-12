Aplinkos viceministrė: Vilniaus regionas išrūšiuoja tik apie 40 proc. atliekų, lyderis – Alytus

„Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių Europos Sąjungos investicijų, Aplinkos ministerijos vertinimu, įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybiniame atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo“, – trečiadienį Seimo Audito komitete teigė G. Ričkutė.
„Bendras tikslas yra rūšiuojamu būdu surinkti ne mažiau kaip 70 proc. atliekų, tačiau Vilniaus regiono rezultatai siekia nepilnus 40 proc.“, – pridūrė ji.
Pasak viceministrės, tokie rezultatai reikalauja aktyvaus papildomo visų regiono savivaldybių dėmesio – „reikia labai stipriai, reikšmingai pasitempti“: „Būtina siekiant užtikrinti spartesnį rūšiuojamu būdu surenkamų atliekų surinkimą paskatinti ir informuoti gyventojus, kad atliekos būtų tinkamai rūšiuojamos.“
Ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Vilma Slavinskienė pranešė, kad atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis – Alytaus regionas.
„Alytus yra regionas, atitinkantis tikslus. Vilniaus regionas, deja, yra eilės gale. Visi kiti regionai rūšiuojamo surinkimo būdu vidutiniškai siekia tarp 50–60 proc.“, – komitete teigė V. Slavinskienė.
Viceministrės G. Ričkutės teigimu, Vilniaus regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrai 2014-2020 metais buvo skirta daugiau kaip 26 mln. eurų ES lėšų.
Anot jos, matant nepakankamą šalies pažangą ir norint pasiekti ES tikslų artimiausiu laiku ministerija ketina skatinti atliekų perdirbimą, didinti rūšiuojamų atliekų kiekį, įskaitant maisto atliekas: „Atsižvelgiant į šiuos prioritetus atitinkamai orientuosime ir naujo periodo Europos Sąjungos investicijas.“
Pasak G. Ričkutės, atliekų deginimo pajėgumai Lietuvoje yra pakankami, jei jie veikia sklandžiai.
„Mūsų vertinimu, Vilniaus regione susidariusi situacija neįtakojo deginimo pajėgumų. Lietuvoje esami deginimo pajėgumai tikrai yra pakankami, jeigu sistema veikia sklandžiai. Jeigu šiuo atveju sistema jau sutriko dėl įvykusio gaisro ir prisikaupė didžiuliai atliekų kiekiai, tai grandininė reakcija įvyko“, – teigė viceministrė.
Komiteto duomenimis, atliekų deginimo pajėgumai šalyje dabar siekia 734 tūkst. tonų per metus. 2024 metais sąvartynuose buvo šalinama apie 6 proc. šiukšlių.
Lietuvoje per metus susidaro 1,3–1,4 mln. tonų buitinių atliekų, tačiau po pirminio ir antrinio jų rūšiavimo deginti skirtas šiukšlių srautas sudaro 39 proc.
Dabar Lietuvoje veikia trys atliekų deginimo įmonės – Klaipėdoje „Green”, Kauno bei Vilniaus kogeneracinės jėgainės. Pastaroji vienintelė yra gavusi europinę paramą.
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