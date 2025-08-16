Atstatytame Renavo dvaro tvarte planuojama įrengti ir obuolių perdirbimo cechą

Rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir paveldosaugos skyriaus vedėja Rūta Končiutė-Mačiulienė BNS sakė, kad dalis patalpų galėtų būti skirta dvaro sodo obuoliams perdirbti – džiovinti obuolius ir žoleles arbatoms, spausti obuolių sultis, gaminti džemus, sūrius.
„Žiūrime į dvaro poreikius. Yra ypatingai vertingas sodas, yra obuolių. Kad paskui finansiškai lengviau išsiverstume, obuolių perdirbimo cechą planuojame įsirengti“, – BNS teigė R. Končiutė-Mačiulienė.
Kita dalis patalpų virstų erdve edukacinėms programoms, čia būtų laikomas ūkinis inventorius: „Nėra kur laikyti technikos: žoliapjovių, traktoriukų, todėl dalis tvarto ir bus susidėti padargams.“
Be to, iki 2029 metų rudens ketinama padidinti dvaro lankytojams skirtą automobilių aikštelę. Kaip BNS sakė savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laura Gaurilavičienė, dabar dvare parkavimas „yra ypatingai probleminė vieta“.
„Prie dvaro įrengta nedidelė aikštelė. Nėra pakankamo parkavimo. Dvaras yra traukos objektas, vyksta daug didelių renginių, kurie yra ir privatūs, ir vieši, ir pritrūksta vietų pasistatyti mašinas net ir ant žolės“, – kalbėjo savivaldybės atstovė.
Pasak jos, dvaro teritorijoje ketinama pastatyti ir naują tualetą: „Jis yra tik pačiame dvare, patalpose, o tokia didelė teritorija, o lauke jo nėra.“
Dvaro tvarto sutvarkymui reikėtų apie 65 tūkst. eurų, o kitiems statiniams ir infrastruktūrai – dar 333 tūkst. eurų – dalis lėšų būtų iš Europos Sąjungos fondų, kitos – savivaldybės.
