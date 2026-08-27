Audros spąstuose: elektros vis dar neturi 62 tūkst. vartotojų

„Šiuo metu tiekimas atnaujintas jau beveik 78 proc. Lietuvos gyventojų ir verslų. Šiuo metu neturi elektros vis dar apie 62 tūkst. žmonių skirtinguose regionuose“, – LRT radijui teigė Rasa Juodkienė.
Anot jos, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki savaitės pabaigos.
„Gali likti pavieniai sutrikimai labai nutolusiose sodybose, kur yra kažkokia sudėtinga situacija“, – kalbėjo ESO atstovė.
Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas.
Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.
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