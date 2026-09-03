Audros žala ūkininkams: iš ministro – svarbi žinia

Pasak ministro, norima į Europos Komisiją (EK) kreiptis skubiai – iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet.
„Artimiausia galimybė, kai EK skirstys žalą nukentėjusiems dėl ekstremalių oro sąlygų, bus būtent po lapkričio. Tai mums svarbu iki spalio kreiptis – suspėtume dar į šių metų svarstymą ir tada kitų metų biudžete jau būtų numatytos mums lėšos. Svarbu laiku sureaguoti, nes kitu atveju, jeigu pradelstume, būtų galimybė kreiptis tik pavasarį“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Mažeika.
Pasak jo, spėjus, išmokos ūkininkus pasiektų ne anksčiau kaip kitąmet: „Turbūt pavasarį bus aiškumas, kiek gausime, o tas turbūt pats procesas ir nusikels į kitus metus.“
Ministro teigimu, jei nespėtų rudenį, galimybė Lietuvai prašyti ES išmokų atsirastų tik kitų metų pavasarį.
Svarbu laiku sureaguoti, nes kitu atveju, jeigu pradelstume, būtų galimybė kreiptis tik pavasarį.
K. Mažeika tvirtino, kad Lietuvoje siautusios audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europinei paramai gauti.
„Nusistovėjusi praktika, kad rudenį ir pavasarį yra būtent tie šaukimai. ES šalys kreipiasi dėl tos pagalbos, jeigu vienoje ar kitoje šalyje įvyksta ekstremalūs orų pokyčiai, kurie paveikia derlių. Tai, ką turime dabar, atitinka visas tas sąlygas, todėl ir bandome kuo skubiau reaguoti, surinkti informaciją ir kreiptis, kad aiškumas būtų kuo greičiau“, – kalbėjo K. Mažeika.
Pasak ministro, stiprūs lietūs prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių.
„Panašu, kad ūkiai, kurie skaičiavo, kad pusė derliaus (likę – BNS) laukuose, gali būti, kad to derliaus nuimti iš viso nepavyks, nes pranešamas tikrai didelis kritulių kiekis. Jeigu pasitvirtins prognozės, (...) iš tiesų bus didžiulis lietaus kiekis, kuris ypatingai daržovių ūkiams gali būti pragaištingas“, – teigė K. Mažeika.
Kaip rašė BNS, per rugpjūčio 22 dieną siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Didelė žala padaryta pasėliams, daugiausia Vakarų Lietuvoje.
K. Mažeikos iniciatyva, rugpjūčio 26 dieną Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu, kas leido efektyviau koordinuoti pagalbos priemones ir netaikyti paramos mažinimo ar kitų sankcijų už įsipareigojimus, kurių dėl ekstremalių aplinkybių ūkininkai negalėjo įvykdyti.
Anot ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas atvėrė galimybę Lietuvai kreiptis europinės paramos.
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