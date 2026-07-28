Augustinavičius ragina Vyriausybę pasirūpinti senjorų pensijomis

„Prezidentas turi tokius kelis turbūt pradinius lūkesčius ir Vyriausybei: pirma, kad kuo greičiau būtų pateikta išvada dėl šio pensijų indeksavimo įstatymo, tam, kad įstatymas galėtų būti svarstomas Seime“, – Žinių radijui antradienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius.
„Negalima visko atidėti tik tai fiskalinei pagalvei, nematant, kokia situacija yra esamų senjorų“, – kalbėjo jis.
Prezidentas pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.
Negalima visko atidėti tik tai fiskalinei pagalvei, nematant, kokia situacija yra esamų senjorų.
Iniciatyva įveikė pateikimo stadiją, tačiau Vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados.
Pasak V. Augustinavičiaus, taip pat laukiama Vyriausybės išvadų dėl kitų dviejų prezidento iniciatyvų – indėlių įveiklinimo ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatos skatinti gimstamumą.
G. Nausėda siūlo, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta speciali einamoji sąskaita ir jos lėšos – iki 2500 eurų – būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai.
Tuo metu siekiant skatinti gimstamumą siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) gimus antram ir paskesniam vaikui. Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įsivaikinusiems tėvams.
(be temos)