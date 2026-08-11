„Aukštaitijos ranga“ už 1,6 mln. eurų renovuos senąją Panevėžio autobusų stotį

Panevėžio savivaldybė ir įmonė pasirašė tai numatančią sutartį, antradienį pranešė savivaldybė.
Panevėžio merė Loreta Masiliūnienė sako, kad pastato atnaujinimas yra investicija į miesto viešųjų paslaugų infrastruktūrą ir jos pritaikymą šiandienos poreikiams.
„Ši vieta turi gerą potencialą, todėl svarbu jį išnaudoti tinkamai – sutvarkyti pastatą, suteikti jam naują funkciją ir vienoje vietoje sutelkti gyventojams bei miesto svečiams susisiekimo, turizmo ir verslo informacijos paslaugas“, – pranešime teigė L. Masiliūnienė.
Pastato ir infrastruktūros atnaujinimui iš viso skirta per 2,35 mln. eurų, iš jų 2 mln. eurų – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, likusi dalis – savivaldybės indėlis.
Kaip BNS nurodė savivaldybės Komunikacijos skyriaus atstovė Angelė Skestenė, likusi projekto vertės dalis bus skirta baldams ir įrangai.
Savivaldybės teigimu, įgyvendinant projektą buvusios stoties paskirtis bus pakeista iš transporto į administracinę, perplanuotos patalpos, atnaujintas šilumos mazgas, įrengtos naujos inžinerinės sistemos, liftas, pastatas bus pritaikytas įvairių grupių poreikiams.
BNS rašė, kad atnaujintame pastate planuojama teikti informaciją apie lankytinus objektus, viešojo transporto paslaugas, jas teiks Panevėžio plėtros agentūra ir „Panevėžio keleivinis transportas“.
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