 Bedarbiams siunčia svarbią žinią

Bedarbiams siunčia svarbią žinią

2026-07-29 11:40
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Nors nuo liepos sugriežtinta nedarbo išmokų skyrimo tvarka, opozicija ir toliau kritikuoja valdančiuosius. Esą jie lepina bedarbius, kurie išmokomis tiesiog piktnaudžiauja. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė atkerta, kad vidutinė nedarbo išmoka nesiekia net 700 eurų ir yra mažesnė už skurdo rizikos ribą, todėl apie išmokų mažinimą kalbėti nereikėtų. Tuo metu Seimo narys Simonas Gentvilas teigia, kad Lenkijoje nedarbo išmokos yra penkis kartus mažesnės, o bedarbių – perpus mažiau.

<span>Bedarbiams siunčia svarbią žinią</span>
Bedarbiams siunčia svarbią žinią / Shutterstock nuotr.

Kol vieni vasarą atostogauja, kiti ieško darbo. Kai kuriems tai – tikras iššūkis, nes nebėra nei jėgų, nei sveikatos.

„Darbas buvo per sunkus, jau metai ne tie. Du su puse mėnesio padirbau ir viskas“, – pasakojo vyras.

Kiti, priešingai, yra kupini jėgų, tačiau neturi reikiamų įgūdžių.

„Baigiau tik septynias klases, nesimokiau, nepavyko“, – prisipažino praeivis.

Treti ieško naujų galimybių.

„Ilgą laiką buvome Vokietijoje, dabar grįžome ir bandome įsidarbinti“, – kalbėjo pašnekovas.

Dar kiti darbo neteko, nes buvo atleisti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Dirbau privačiame sektoriuje. Vienu metu darbuotojų pasidarė per daug, todėl manęs nebereikėjo“, – pasakojo moteris.

„Išvarė dėl kolektyvo, atleido“, – teigė praeivė.

Tačiau tokių bedarbių yra mažuma – atleidžiamas tik kas dešimtas darbuotojas. Vadinasi, absoliuti dauguma, net 90 proc., iš darbo išeina patys.

„Tai yra visiškas nonsensas. Daugybė darbuotojų išeina savo noru, bet iš tiesų ne savo valia, nes jiems daromas didžiulis spaudimas. Ne visi darbdaviai nori mokėti išeitines išmokas“, – aiškino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

Nesvarbu, ar žmogus iš darbo išėjo pats, ar buvo atleistas, devynis mėnesius bedarbiu rūpinasi valstybė. Tačiau yra žmonių, kurie nedarbo išmoką naudoja poilsiui.

„Padirbėję toje pačioje darbovietėje žmonės išeina, užsiregistruoja Užimtumo tarnyboje, o po kelių mėnesių vėl sėkmingai grįžta į tą pačią darbovietę“, – pasakojo Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.

Nuo liepos piktnaudžiauti nedarbo išmokomis tapo sunkiau – norint gauti kitą išmoką, reikia būti išdirbus bent metus. Tačiau liberalai teigia, kad bedarbiai ir toliau lepinami.

„Lietuva yra labai dosni bedarbiams – nuo pirmos minutės ir ilgam laikui. Apsimoka tapti bedarbiu ir gauti didelius pinigus“, – pareiškė Seimo narys Simonas Gentvilas.

Nuo liepos mažiausia nedarbo išmoka padidėjo 100 eurų. Palyginimui, pagal BVP Lenkijoje išmokos yra penkis kartus mažesnės, o bedarbių – dvigubai mažiau.

„Vidutinė nedarbo išmoka yra 668 eurai. Tai yra mažiau už skurdo rizikos ribą, kuri dabar siekia 699 eurus. Ar tai tikrai yra ta suma, dėl kurios turime kelti piktnaudžiavimo klausimą?“ – klausė I. Ruginienė.

Toks I. Ruginienės klausimas sukėlė pyktį tarp kalbintų gyventojų

„Pusę metų galima pagyventi, o paskui išmoka mažėja ir viskas“, – sakė vyas.

„Jeigu ras man pagal sveikatą tinkamą darbą, tikrai eisiu. Be darbo gyventi sunku“, – tikino praeivis.

„Sunkiai, nes pastaruoju metu gavau minimalųjį darbo užmokestį, todėl išmoka nėra labai didelė“, – kalbėjo moteris.

Tačiau padidėjo ir nedarbo išmokų lubos – jos siekia 1600 eurų. Tiek neuždirba net dalis dirbančiųjų.

„Negalime turėti žmonių, kurie pusmetį ar devynis mėnesius nedirba, nes Užimtumo tarnyba gerai moka. Tai yra nesąmonė“, – piktinosi S. Gentvilas.

Pasak jo, dalis žmonių išeina iš darbo ir pasitraukia į šešėlį – taip išvengia alimentų ar greitųjų kreditų skolų. Kitaip tariant, jie ne tik nemoka mokesčių, bet ir naudojasi socialinėmis garantijomis.

„Mes labai operuojame skaičiais ir sakome, kad žmonės piktnaudžiauja bei apgaudinėja, tačiau neturime nei argumentų, nei įrodymų“, – atkirto I. Ruginienė.

S. Gentvilas savo ruožtu pabrėžė, kad nedarbo lygis Lietuvoje siekia beveik 8 proc., tačiau darbuotojų masiškai trūksta. Pavyzdžiui, žemės ūkyje samdomi užsieniečiai, nes lietuviai esą nenori dirbti.

„Daugiausia nedarbo išmokų gavėjų yra jaunesnių nei 25 metų žmonių grupėje. Šimtui apdraustųjų tenka maždaug 12 nedarbo išmokų gavėjų“, – nurodė „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.

Šiuo metu Lietuvoje yra maždaug 150 tūkst. bedarbių.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
bedarbiai
išmokos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
PROBLEMA
Spręsti reijia kurti darbo vietas o nepirkti tankus ir remti karą pralošusį Ukrainoje Londoną....
4
-1
Elena
Nemokėtų tu pašalpų labai greitai susirasti darbą nieko sau gauna tiek pinigų tai ką kalbėti invalidams pensininkams kurie gauna 400. Eurų ir neveikia gyvena o jie tinginiai sėdi namuose ir patenkinti vyriausybė kalta daugiau niekas tinginiai dirbti nenori ir sėdi už mokesčių mokėtojų pinigus kurie dirba jiems dar mokėti turi grusciau visus lauk ir tegul gyvena kai nori
2
-7
Valkata
Blin gal is menulio nukrite savo noru sako iseina b.l.e. 9 is 10 pasake rasai savo noru arba pripaisysiu kad niekas nepriims ypac mazuose miesteliuose o dirbt po 12 val. Uz minimuma pipiets gal geriau puse seimo su visais padejejais vyt lauk bent biudzetas gynybai pasipildys
16
-2
Visi komentarai (15)

Daugiau naujienų