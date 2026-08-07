 Bedarbių gretos liepą ūgtelėjo: įvardijo, koks buvo siūlomas vidutinis mėnesio atlyginimas

Bedarbių gretos liepą ūgtelėjo: įvardijo, koks buvo siūlomas vidutinis mėnesio atlyginimas

2026-08-07 09:48
BNS inf.

Oficialus nedarbas Lietuvoje liepą, palyginti su birželiu, ūgtelėjo 0,3 proc. punkto iki 8 proc., tačiau išliko 0,6 punkto mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, penktadienį skelbia Užimtumo tarnyba.

<span>Bedarbių gretos liepą ūgtelėjo: įvardijo, koks buvo siūlomas vidutinis mėnesio atlyginimas</span>
Bedarbių gretos liepą ūgtelėjo: įvardijo, koks buvo siūlomas vidutinis mėnesio atlyginimas / I. Gelūno / BNS nuotr.

Rugpjūčio 1-ąją šalyje buvo registruota 145,7 tūkst. bedarbių – 2,9 proc. (4,1 tūkst.) daugiau nei prieš mėnesį.

„Šiuo metu darbo rinkoje matome daugiau lėtėjimo nei silpnėjimo požymių. Vasaros vidurio duomenys dar kartą patvirtina, kad darbo rinka yra dinamiška ir nuolat prisitaikanti prie kintančių aplinkybių – vieni rodikliai išlieka stabilūs, kiti laikinai sulėtėja“, – pranešime teigė tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

Nedarbo rodiklis liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 – sumažėjo ir 7 – nepakito. Mažiausias fiksuotas Neringos (1,4 proc.), Birštono (4,9 proc.), Joniškio ir Kretingos rajonuose (po 5,1 proc.) bei Šilalės rajono (6 proc.) savivaldybėje.

Didžiausias – Kalvarijos (10,9 proc.), Ignalinos ir Zarasų rajonuose (po 10,8 proc.) bei Anykščių rajono ir Visagino (po 10,3 proc.) savivaldybėse.

Laisvų darbo vietų skaičius penktą mėnesį iš eilės perkopė 15 tūkst. ribą. Beveik 4 tūkst. darbdavių per mėnesį paskelbė 15,2 tūkst. darbo pasiūlymų. Gamybos sektoriuje daugiausiai – 3,2 tūkst., administracinės ir aptarnavimo srityje – 2,4 tūkst., prekyboje – 2,3 tūkst., statybose – 1,6 tūkst.

Lietuvoje buvo 1,47 mln. užimtų gyventojų – 1,3 tūkst. daugiau nei prieš mėnesį. Daugiausia dirbančiųjų padaugėjo prekybos, viešojo valdymo ir gynybos, transporto ir saugojimo bei žmonių sveikatos priežiūros įmonėse.

Liepą naujai įregistruotose laisvose darbo vietose siūlomas vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis siekė 1735 eurus – 156 eurai (10 proc.) daugiau nei prieš metus ir 310 eurų (22 proc.) daugiau nei prieš dvejus metus.

Didžiausias atlygis siūlytas ieškant gydytojų ir įvairių sričių vadovų, mažiausias – kioskų ir turgaviečių pardavėjams, gyvūnų (augintinių) priežiūros darbuotojams, pagalbiniams sodininkystės ir daržininkystės ūkio darbininkams.

Šiame straipsnyje:
užimtumas
gyventojų užimtumas
nedarbas
nedarbo lygis
bedarbiai
Užimtumo tarnyba

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Komentarai

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Veidmainiai
Savų piliečių beveik milijoną išgujo per kelis dešimtmečius, nes jie esą nemokėjo anglų kalbos (pastarieji sėkmingai įsidarbino Anglijoje ir ne tik), o vietoje jų privežė ir įdarbino ordas nemokančių nei anglų, nei lietuvių kalbų.
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NUOMONĖ
KOKIA EKONOMIKA..APIE KĄ JUS KALBATE ???EKONOMIKOS SENIAI NĖRA....O BEDARBYSTĖ LANSBERGIO POLITIKOS IŠDAVA....IR TIKSLAS....
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