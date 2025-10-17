 Budrys: Lietuvos regionų verslo aktyvumas – svarbus šalies ekonomikos veiksnys

Budrys: Lietuvos regionų verslo aktyvumas – svarbus šalies ekonomikos veiksnys

2025-10-17 17:02
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienį Šiauliuose susitiko su miesto ir regiono verslo bendruomene, savivaldos atstovais, aptarė tarptautinės prekybos tarifus, ES ir JAV prekybos susitarimus bei ekonominio saugumo klausimus.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo / BNS nuoitr.

„Norime matyti Europos Sąjungą kaip geoekonominę veikėją. Siekiame, kad atsakydama į išorinę ekonominę prievartą ir gindama savo verslo interesus Europa veiktų kaip vieningas blokas. Ekonominis saugumas ir tiekimo grandinių atsparumo užtikrinimas šiandien tampa vienu svarbiausių visos Bendrijos interesų“, – išplatintame pranešime teigė K. Budrys.

Pasak ministro, Lietuvos regionų verslo aktyvumas ir gebėjimas prisitaikyti prie globalios rinkos pokyčių yra svarbus šalies ekonomikos tvarumo ir konkurencingumo veiksnys.

Kaip teigiama pranešime, diskusijos metu akcentuota užsienio reikalų ministerijos ir verslo dialogo reikšmė, skatinant eksporto plėtrą bei investicijų pritraukimą, siekiant efektyviau atstovauti Lietuvos įmonių interesams užsienyje.

Vizito metu K. Budrys taip pat susitiko su penkiuose Lietuvos miestuose veikiančios Tarptautinės Ukrainos mokyklos vadovais, domėjosi ukrainiečių vaikų ugdymo bei integracijos klausimais.

