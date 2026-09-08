Budrys: pavogti grūdai neturi būti legalizuoti ES rinkose

„Dalis (tranzitu per Lietuvą vežamų – ELTA) grūdų yra pavogti iš okupuotų teritorijų ir jie jokiais būdais neturėtų būti legalizuoti rinkose, o tuo labiau jokia forma kirsti Europos Sąjungos teritorijos ar atsidurti Europos Sąjungoje“, – žurnalistams antradienį sakė K. Budrys.
„Bet noriu pabrėžti: šitoje temoje daug svarbesnis klausimas yra ne tik tai, kad mes to neignoruojame, bet pirmiausia padėti Ukrainai eksportuoti jos grūdus, neprarasti derliaus. (…) Matome, kad priemonės, kurias taiko Ukraina, mažina Rusijos galimybes eksportuoti grūdus tais keliais, kuriais įprasta. Matome didelį spaudimą Rusijos pusėje eksportuoti grūdus ir ieškoti naujų kelių, kur tai galėtų padaryti“, – pažymėjo jis.
Anot jo, nors šiuo metu šalies uoste nėra fiksuojama pasikeitimų dėl krovos srautų, būtina stiprinti nacionalines krovos kontrolės priemones, įveiklinti šiuos mechanizmus regiono lygmeniu, jei prireiks – ir ES mastu.
Ministro teigimu, šiuo klausimu jau vyksta konsultacijos, tarp galimų priemonių – ES muitų taikymas, prieigos prie uostų ribojimas.
„Suprantame, kad dabar pats krovos metas tik artėja, ir klausimas yra, kokios nacionalinės kontrolės priemonės, visų pirma nustatant grūdų kilmę, yra įveiklintinos – kai kurios jų jau yra taikomos Lietuvoje“, – teigė jis.
„Jeigu matysime, kad skaičiai auga, aš kalbu tiek apie Rusijos grūdų krovą, tiek apie riziką, kad gali būti tarp jų ir vogtų grūdų, tai, žinoma, reikės imtis ir griežtesnių priemonių. Tačiau tai, kas yra Lietuvoje, to dar nerodo jokia forma“, – sakė K. Budrys.
ELTA primena, kad per aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė 47 tūkst. tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausia kukurūzų, geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities.
Anot uosto vadovo Algio Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės, tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos.
Žemės ūkio ministras įpareigojo Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT) taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Praėjusią savaitę uosto įmonėje jau paimti grūdų mėginiai.
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