Bus vertinamos elektroninio ryšio galimybes savivaldybėse

Tam matuoti taryba parengė specialų savivaldybių e. ryšių plėtros indeksą, kuris padės geriau pamatyti, koks ryšio prieinamumas mažesniuose ir rečiau apgyvendintuose regionuose, penktadienį pranešė RRT.
„Indeksu norime aiškiai parodyti, kur elektroninių ryšių plėtros sąlygos yra stiprios, o kur reikia sutelktų veiksmų, ypač iš savivaldybių“, – pranešime sakė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Skelbiama, kad indeksas vertins apie 20 įvairių rodiklių, pavyzdžiui, ryšių kabelių kanalų sistemos ir šviesolaidžio tinklų ilgį, mobiliojo ryšio infrastruktūros tankį, 5G padengiamumą, kaip biurokratinė aplinka riboja ryšių plėtrą ir panašiai.
RRT pabrėžia siekianti, kad savivaldybės ateityje naudotųsi indeksu, siekiant gerinti viešųjų e. ryšių paslaugų kokybę.
Dėl indekso skaičiavimo metodikos RRT konsultuojasi su rinka.
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