Buvusi AAD vadovė sutuoktinio įmonę tikrinusiam pavaldiniui skyrė priedą prie atlyginimo

Pasak portalo, paskatintas pareigūnas tikrino bepiločių orlaivių gamintoją „Vytis Tech“, kurios įkūrėjas E. Paužolienės vyras Donatas Paužuolis yra šios įmonės komercijos direktorius bei turi jos akcijų. Anksčiau jis bendrovei ir vadovavo.
Tyrimas atliktas gavus skundą, kuriame keliami įtarimai, jog bendrovė galimai nesiregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade, nevykdė gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos.
AAD portalui teigė, kad 20 proc. priedas už papildomą darbo krūvį tyrimą atlikusiam Vilniaus rajono aplinkos apsaugos skyriaus vedėjui skirtas laikinai AAD Vilniaus valdybai vadovaujančio Trakų skyriaus vedėjo pranešimo pagrindu. Departamentas pabrėžė, kad priedą gavo ir daugiau darbuotojų.
„Delfi“ paprašius pačios E. Paužolienės paaiškinti priedo skyrimą, AAD nurodė, kad ji atostogauja. D. Paužuolis portalui situacijos taip pat nekomentavo.
Portalas skelbia, kad priedas skirtas likus dienai iki naujojo AAD direktoriaus Edgaro Skrebės paskyrimo. Vadovo kėdę užleidusi E. Paužolienė toliau dirbs jo pavaduotoja.
Kaip rašė BNS, E. Skrebė AAD vadovauja nuo liepos 31 dienos, jis laimėjo antrąjį vadovo konkursą.
Pirmasis konkursas buvo paskelbtas dar pernai, kai buvęs departamento direktorius Giedrius Kadziauskas liepą pasitraukė iš pareigų.
Šį konkursą laimėjo E. Paužuolienė, tačiau tuometinis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas nutarė paskelbti naują atranką. Tai ir padaryta vasarį. K. Žuromskas aiškino naują konkursą skelbęs, nes norėjo jame sulaukti daugiau dalyvių.
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