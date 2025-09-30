„Citadele“ nekeičia šių metų BVP prognozės, kitų metų gerina iki 3 proc.

Tuo metu 2026-ųjų prognozę banko analitikai kilstelėjo iki 3 proc. Birželį jie prognozavo 2,3 proc. augimą.
„Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas pranešime sakė, jog kitų metų prognozė gerinama Seimui vasarą įteisinus antrosios pensijų kaupimo pakopos reformą, kuri nuo sausio leis gyventojams išsiimti visas ar dalį sukauptų lėšų.
Anot A. Izgorodino, jos pateks į rinką per vartojimą bei taip skatins vidaus paklausą ir ekonomikos augimą.
„Reforma bus vienkartinis stimulas, kuris tarsi šiuo metu nėra reikalingas, nes ekonomika auga natūraliai ir labai cikliškai. Didelė dalis pensijų pinigų, tikėtina, bus išleista būtent kitais metais“, – žurnalistams antradienį sakė A. Izgorodinas.
„Bet tai reiškia, kad 2027 metais, kai tas vienkartinis stimulas pasibaigs ir žmonės bus išleidę didžiąją dalį pinigų (...), tos paskatos ekonomikai nebebus ir ekonomikos augimo tempai sugrįš į labiau natūralų lygį, kuris sieks apie 2 proc. Bet tai bus tam tikra prasme šokas“, – kalbėjo analitikas.
Jo teigimu, „Citadele“ prognozuoja, kad iš antrosios pakopos lėšas išsiims 35–40 proc. kaupiančiųjų: „iš viso pinigais tai būtų 1,3 milijardo eurų.“
2026 metų infliacijos prognozę „Citadele“ didina iki 3,4 proc. (birželį – 2,6 proc.) Bankas toliau mano, kad vartotojų kainos šiemet augs 3,5 proc.
Bankas taip pat nekeičia ir šių metų nedarbo ir atlyginimų augimo prognozės (atitinkamai 6,9 proc. ir 7 proc.), tuo metu kitų metų nedarbo prognozę blogina nuo 6,8 iki 6,6 proc., o darbo užmokesčio augimo – gerina nuo 6,7 iki 7,5 proc.
