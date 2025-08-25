Dėl pramoginio laivo mariose – šaršalas: kaltas konkurentas?

Panevėžys turi tik du vandens telkinius – Nevėžį ir Ekrano marias, ir ilgą laiką turėjo tik vieną laivą.
„Prieš dvylika metų pasistačiau tą laivą“, – pasakojo galimai nelegalaus laivelio savininkas.
Jis plukdė keleivius tol, kol savivaldybė pareiškė, kad keleivius vežti draudžiama, nes nėra techninės apžiūros ir savivaldybės leidimo.
„Jis gali plaukioti vandeniu, bet negali vykdyti jokios veiklos“, – aiškino Panevėžio viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Tadas Martinaitis.
„Neplukdau dabar. Ir šią vasarą, greičiausiai, neplukdysiu“, – sakė galimai nelegaliai veikiančio laivelio savininkas.
Vis dėlto, praėjus vos kelioms valandoms, laivelis su pramogautojais pajudėjo. Bet kas dabar nuo kranto pasakys – ar kapitonas plukdo keleivius už pinigus, ar, pavyzdžiui, gimines, kai savivaldybės leidimo nereikia?
„Esu registruotas Lietuvos laivininkystės sistemoje, turiu teisę plaukioti po visus Lietuvos vandenis. Savivaldybė man neišduoda leidimo“, – kalbėjo galimai nelegaliai veikiančio laivelio savininkas.
„Kad gautų leidimą, turi turėti techniškai tvarkingą transporto priemonę su visais dokumentais, kurių šiuo metu tas laivas neturi“, – teigė T. Martinaitis.
Kur savivaldybė buvo beveik dešimt metų, kad tik dabar susidomėjo laivelio dokumentais? Sako, kad tik gavusi skundų.
„Tai yra vandens transportas. Kai kuriuos administracinius veiksmus gali pradėti tik Lietuvos transporto saugos administracija, kai kuriuos – ir mes. Tai tiesiog bendras bendradarbiavimas, pirmas toks atvejis“, – tikino T. Martinaitis.
Laivo savininkas telefonu tvirtino, kad savivaldybė siekia jį sužlugdyti, nes Panevėžio vandenyse atsirado konkurentas, kuris, esą, yra proteguojamas.
„Sėkmingai plukdžiau panevėžiečius ir miesto svečius, ir viskas buvo gerai, kol neatsirado konkurentas“, – teigė galimai nelegaliai veikiančio laivelio savininkas.
Verslininkui, paleidusiam laivus ir į marias, ir į Nevėžį, mesti kaltinimai, tačiau jis sako, kad jie – niekiniai.
„Netgi apkaltintas, kad savivaldybės tam tikri darbuotojai esą susiję su mumis, kad yra savivaldybėje akcininkų ar panašiai. Nieko nėra – tai mūsų šeimos verslas“, – sakė laivo savininkas Ričardas Žiurlys.
Anot jo, plukdyti keleivius be techninės apžiūros – mažiausiai neatsakinga. Būtina įvykdyti ir kitus reikalavimus.
Jei kas nutiktų laive, atsakomybę prisiimtų kaltininkas ar organizatorius.
„Laivo registracija, techninė apžiūra, o svarbiausia – civilinės atsakomybės draudimas keleiviams. Jei kas nutiktų laive, atsakomybę prisiimtų kaltininkas ar organizatorius. Taip pat reikia mokėti mokesčius už teikiamas paslaugas“, – kalbėjo R. Žiurlys.
Be to, su savivaldybe reikia suderinti keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo vietas bei maršrutus. Kitaip tariant, saviveiklos vandenyje už pinigus negali būti – pajamos turi būti deklaruojamos. Valandos kaina dvylikos žmonių grupei – 70 eurų. Beje, tiek pat keleiviai mokėjo ar vis dar moka ir po marias plaukiojančiam laiveliui.
