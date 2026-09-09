 Dosnumas: žmonėms su sunkia negalia – papildomi 10 mln. eurų

Dosnumas: žmonėms su sunkia negalia – papildomi 10 mln. eurų

2026-09-09 13:45
BNS inf.

Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms Vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 mln. eurų. 

<span>Dosnumas: žmonėms su sunkia negalia – papildomi 10 mln. eurų</span>
Dosnumas: žmonėms su sunkia negalia – papildomi 10 mln. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. 

„Rengiant 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą lėšų šiems tikslams nebuvo suplanuota, nes nebuvo žinomas poreikis“, – rašoma Finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigė, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimu, apklausus savivaldybes bei atlikus skaičiavimus  antrajam šių metų pusmečiui trūksta 62,7 mln. eurų – valstybės biudžete skirta 140,6 mln. eurų, tuo metu poreikis siekia 203,3 mln. eurų.

Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17,6 tūkst. asmenų su sunkia negalia.

2025 metais jų globos paslaugoms buvo skirta 156,1 mln. eurų, o jas gavo 17,2 tūkst. asmenų.

Šiame straipsnyje:
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finanavimas
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

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