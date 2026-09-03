Per dvejus metus tikimasi sutvarkyti 105 tiltus ir viadukus, 160 km žvyrkelių

Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte.
Be kita ko, Susisiekimo ministerija numatė per dvejus metus rekonstruoti kelio Kaunas–Prienai ruožą nuo 19,48 iki 31,1 km, sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų.
Tuo metu plėtojant alternatyvų kelią Suvalkų koridoriuje numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams ir rekonstruoti aštuonis tiltus.
Be to, iki kitų metų vidurio numatoma elektrifikuoti geležinkelio tinklą, padidinant jo dalį nuo 7,97 proc. iki 28 proc.
Be to, iki 2028-ųjų rudens planuojama įrengti geležinkelių eismo valdymo ir signalizacijos sistemą ne mažiau nei 100 km ruože.
Kaip rašė BNS, konkursą laimėjęs Lietuvos įmonės „Fima“ bei Čekijos „AŽD Praha“ konsorciumas už 111,1 mln. eurų įrengs signalizaciją maždaig 100 km „Rail Baltica“ ruože nuo Kauno iki Lenkijos sienos.
Taip pat ketinama įrengti 5,5 tūkst. viešų elektromobilių įkrovos prieigų, keturis vandenilio ir 22 biometano papildymo punktus, rašoma plano projekte.
Pirmą kartą šalyje registruojamų lengvųjų transporto priemonių, varomų alternatyviaisiais degalais, dalį per dvejus metus tikimasi padidinti nuo 10 iki 20 proc.
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