Dvi savaitės po audros: kai kurie gyventojai – vis dar be elektros

Bendrovės teigimu, sudėtingiausia situacija išlieka Utenos rajone, kur šiuo metu sutelktos didžiausios pajėgos, taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio savivaldybėje. Iš be elektros likusių objektų 450 yra negyvenami.
Nurodoma, jog darbus šeštadienį lėtino lietus ir gūsingas vėjas. Nauji sutrikimai fiksuoti Kauno, Molėtų, Šiaulių, Klaipėdos, Prienų savivaldybėse, tačiau čia dirbusios budinčios brigados elektros tiekimą klientams atnaujino greičiau nei per dvi valandas.
Dėl nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų tiesioginių nuostolių ESO pirmadienį klientams pradės mokėti kompensacijas. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3–6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7–13 parų – iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų – iki 660 eurų.
Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą – iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuomą – iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą – iki 220 eurų, o už jo kurą – iki 90 eurų per parą.
Bendrovė jau yra gavusi daugiau nei 4 tūkst. gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkst. eurų nuostolių.
„Su klientais bendraujame individualiai: jiems skambiname ir teiraujamės apie situaciją. Jeigu reikia, pristatome generatorius, kurių šiuo metu yra pajungta daugiau nei 400. Taip pat atvežame kuro, o mūsų specialistai prijungia generatorių, paaiškina, kaip saugiai šiuo prietaisu naudotis“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Praėjusią savaitę Vyriausybė dėl audros paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Per šią audrą žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
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