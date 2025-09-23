Ekonomikos ir inovacijų ministerija: administracinė našta verslui sumažėjo

„Nors pirmąjį pusmetį dalį pokyčių lėmė europiniai teisės aktai, nacionaliniu lygmeniu pasiekėme apčiuopiamų rezultatų – institucijos aktyviai dirbo, kad našta verslui mažėtų. Itin svarbu, kad šios pastangos būtų tęsiamos, o reguliavimas netrukdytų bei padėtų kurti, investuoti ir augti“, – pranešime teigia laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Ministerijos duomenys taip pat rodo, kad prisitaikymo prie reguliavimo išlaidos pirmąjį šių metų pusmetį išaugo 16,47 mln. eurų, daugiausia dėl Europos Sąjungos (ES) lygiu priimtų teisės aktų.
Iš viso ministerijai duomenis pateikė 14 institucijų, iš kurių 11 sumažino reguliavimo naštą. Tarp jų – Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Sveikatos apsaugos bei Žemės ūkio ministerijos, taip pat Valstybinė mokesčių inspekcija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybės duomenų agentūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos standartizacijos departamentas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Tuo metu naštos ar prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų augimą pirmąjį metų pusmetį fiksavo Susisiekimo, Finansų ir Energetikos ministerijos.
EIM nurodo, kad ES priimti teisės aktai padidino bendrą administracinę naštą ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas beveik 23,09 mln. eurų, o nacionaliniai teisės aktai šią naštą sumažino daugiau nei 18,67 mln. eurų.
