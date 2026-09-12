Ekspertas: reikia išnaudoti šį žemai kabantį vaisių

– Biometano efektas, kai jis tapo gerokai pigesnis už dyzelį, atsirado palyginti neseniai – maždaug prieš pusmetį. Manau, kad verslas jau planuoja, skaičiuoja ir įvertina šias sąlygas, todėl savo dalį tikrai padarys. Vis dėlto valstybė turėtų imtis proaktyvaus vaidmens. Kitaip tariant, ji pirmiausia turėtų siekti, kad kiekvienoje savivaldybėje šalia kiekvieno autobusų parko būtų biometano saugykla ir degalų užpylimo vieta. Manau, kad valstybė tikrai galėtų tai įgyvendinti, juolab kad kalbame apie maždaug pusantro teravatvalandės biodujų, kurias Lietuva gamina ir kurios galėtų būti panaudotos. Visų pirma miesto ir tarpmiestiniai autobusai galėtų naudoti biometaną. Kodėl? Todėl, kad nereikėtų kelti bilietų kainų – autobusai važiuotų pigiau, o žmonės galėtų pasinaudoti šiuo privalumu. Miesto logistika taip pat galėtų išnaudoti biometano pranašumus, kad prekių išvežiojimas miestuose būtų ne tik švaresnis, bet ir pigesnis. Reikia išnaudoti šį žemai kabantį vaisių – jis yra visai šalia. Dabar turime jį pamatyti ir išnaudoti.
– Čia svarbus ir darbo vietų klausimas.
– Be abejo. Biodujų gamyba ir visos mano minėtos sritys – tarpmiestiniai ir miesto pervežimai, miestų logistika, prekybos tinklų logistikos transportas – galėtų būti varomi biometanu. Tai būtų didžiulė nauda Lietuvai. Mums negresėtų jokios sankcijos, išnaudotume turimą išteklių – antrosios kartos biodegalus – ir pasiektume nustatytus procentus. Privalumų tikrai daug, tačiau visa tai reikia įgyvendinti. Tai nėra nei labai sudėtinga, nei ilgai trunkantis procesas.
– O tai nėra brangu?
– Ne. Šiuo metu biodujos ir biometanas yra tiek pigesni, kad net ir šiek tiek brangesnis variklis ar apskritai brangesnė sunkvežimio arba autobuso transporto priemonė vis tiek atsiperka. Ji jau apsimoka. Mes taip pat siūlome panaudoti Europos Sąjungos lėšas, pavyzdžiui, atnaujinant miestų autobusų parkus. Perkant naujas transporto priemones būtų galima rinktis biometanu varomus autobusus ir kitą transportą, taip sukuriant rinką ir ją skatinant. Kalbame apie maždaug 3 tūkst. autobusų visoje Lietuvoje, taip pat komunalines transporto priemones. Turime rinką, galinčią sunaudoti tą pusantro teravatvalandės biodujų kiekį. Todėl tai iš tiesų yra žemai kabantis vaisius, mes jį rodome ir sakome – tereikia jį nuskinti.
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