Ekspertė pataria, kiek grynųjų pinigų reikėtų turėti

Apie tai, kiek jų verta nešiotis kasdien ir kokią sumą laikyti namuose, pasakojo „Luminor“ banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
– Mokėjimas tik banko kortelėmis ar grynaisiais? Ką sako bankininkai?
– Atsakymas būtų – abu. Kortelės dabar mums jau dažniausiai yra labiau įprastos ir patogesnės. Turi laikrodį, telefoną – vieno mygtuko paspaudimu gali sumokėti. Gryniesiems pinigams reikia piniginės bei atlikti daugiau veiksmų. Tiesa, grynieji pinigai vis tiek neišeina iš mūsų gyvenimo, todėl siūlyčiau turėti tiek galimybę atsiskaityti kortele, tiek visada turėti kišenėje ar namuose grynųjų.
– Kiek grynųjų patartumėte žmogui turėti kasdien?
– Kasdien nešiotis arba turėti su savimi didelės sumos tikrai nereikia. Nuo kelių iki keliasdešimties eurų buitinėms kasdienėms reikmėms. Namuose rekomenduotina turėti grynųjų bent savaitei ar iki mėnesio, jei atsitiktų nenumatytas įvykis, ilgesniam laikui dingtų elektra ar sutriktų mokėjimų sistema.
– Ar namuose saugu turėti krūvelę grynųjų?
– Didelės krūvelės nereikėtų turėti, nes tai gali būti nesaugu. Keli šimtai eurų namuose tikrai praverstų ir tai nėra tokia suma, kurią laikyti būtų nesaugu.
– Kas dažniau naudojasi mokėjimo kortelėmis, o kas – grynaisiais? Koks būtų tokio žmogaus paveikslas?
– Kortelėmis arba vien kortelėmis daugiausia naudojasi jaunesnio amžiaus žmonės, kurie jau yra sulipę su mobiliaisiais telefonais ir turi daugiau išmaniųjų įrenginių. Jie dažniau naudojasi ir skaitmeninėmis kortelėmis.
Plastikinėmis kortelėmis ir grynaisiais šiek tiek dažniau naudojasi vyresnio amžiaus žmonės, nes jiems technologijos nėra tokios pažįstamos, o grynieji pinigai yra malonesni rankai.
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