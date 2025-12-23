„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę brango elektra – įvardijo priežastis

„Praėjusią savaitę nestabilias Baltijos šalyse elektros kainas lėmė išaugęs elektros vartojimas, nepaprastai ramūs orai ir nuo penktadienio iki šeštadienio dėl remonto darbų laikinai atjungta „NordBalt“ jungtis su Švedija. Nepaisant to, vidutinė savaitės elektros kaina išliko gana pastovi“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione mažėjo ir siekė 8 949 gigavatvalandžių (GWh), gamybos apimtys taip pat smuko iki 10 001 GWh.
Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę sumenko 1 proc. ir siekė 578 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros buvo suvartota 2 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – iš viso 253 GWh. Tuo metu Latvijoje ir Estijoje elektros vartojimas krito 1 proc., atitinkamai iki 151 GWh ir 174 GWh.
Taip pat praėjusią savaitę bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse mažėjo 1 proc. iki 381 GWh. „Elektrum Lietuva“ duomenimis, Lietuvoje elektros energijos gamyba smuko 27 proc., tačiau Estijoje ji išaugo 23 proc., o Latvijoje buvo pagaminta 29 proc. daugiau elektros nei ankstesnę savaitę.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 66 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 57 proc., Latvijoje – 88 proc., Estijoje – 60 proc., nurodo bendrovė.
