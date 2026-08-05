 Energetikos agentūra: biokuras per metus brango beveik 51 proc.

Energetikos agentūra: biokuras per metus brango beveik 51 proc.

2026-08-05 17:01
BNS inf.

Vidutinė biokuro kaina liepą siekė 25,8 euro už megavatvalandę (MWh) – 51,8 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, kai ji siekė 17 eurų.

<span>Energetikos agentūra: biokuras per metus brango beveik 51 proc.</span>
Energetikos agentūra: biokuras per metus brango beveik 51 proc. / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Paskutinę mėnesio savaitę biokuras pabrango dar labiau – jo kaina siekė 26,8 euro už MWh arba 9,6 proc. daugiau nei tuo pat metu birželį, trečiadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

„Ruošiantis naujam šildymo sezonui, Lietuvoje brangsta biokuras“, – pranešė agentūra.

Pasak LEA, antroje liepos pusėje Lietuvoje sudaromų ilgalaikių biokuro įsigijimo sandorių vidutinė kaina pasiekė 29,53 euro už MWh – 43 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu (20,7 euro).

Tuo metu centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina rugpjūtį siekia 8,11 cento už kilovatvalandę – beveik 1 proc. daugiau nei liepą ir 28,32 proc. daugiau nei 2025-ųjų rugpjūtį.

Šiame straipsnyje:
biokuras
biokuro kainos
Energetikos agentūra
brangimas

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Komentarai

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Komentarai

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manau
Susidaro toks įspūdis, jog pas mus energija gali gaminti kokiu tik nori būdu, bet rezultate ji vis tiek bus brangi. Turėjome atomine elektrinę - paleidome vėjais vardan tos ...., Turėjome šilumine Elektrėnuose, - pasirodė nerentabili , bandėme energija gaminti dujomis, - brangu, mazutas - teršia gamtą, galų gale atsirado "panacėja" biokuras - kaip skelbta tai pigu, transportuoti nesudėtinga ir gaminamas vietoje - energija bus pigi, - o rezultate, tas pats šnipštas - energetika vis tiek brangsta kas metai. Matyt vartotojams tiesiog reikia su tuo susitaikyt visam laikui, - kitaip nebus, viskas brango ir brangs kas metai.
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