Energetikos agentūra: biokuras per metus brango beveik 51 proc.

Paskutinę mėnesio savaitę biokuras pabrango dar labiau – jo kaina siekė 26,8 euro už MWh arba 9,6 proc. daugiau nei tuo pat metu birželį, trečiadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
„Ruošiantis naujam šildymo sezonui, Lietuvoje brangsta biokuras“, – pranešė agentūra.
Pasak LEA, antroje liepos pusėje Lietuvoje sudaromų ilgalaikių biokuro įsigijimo sandorių vidutinė kaina pasiekė 29,53 euro už MWh – 43 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu (20,7 euro).
Tuo metu centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinė kaina rugpjūtį siekia 8,11 cento už kilovatvalandę – beveik 1 proc. daugiau nei liepą ir 28,32 proc. daugiau nei 2025-ųjų rugpjūtį.
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