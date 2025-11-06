Energijos kaupiklių parkams – dar 140 mln. eurų ILTE paskolų

Savarankiškiems (angl. stand alone) ir tiesiogiai prie tinklų jungiamiems kaupiklių parkams ILTE skirs dar 140 mln. eurų, pranešė Energetikos ministerija.
Ministerija BNS patikslino, kad jiems anksčiau buvo numatyta 250 mln. eurų ir iki šiol skirta 110 mln. eurų, todėl dabar atnaujinamas paraiškų teikimas likusiai sumai.
„ILTE buvo gavusi paraiškų visai šiai sumai (250 mln. eurų – BNS), tačiau dalis jų buvo atsiimta pačių pareiškėjų, jiems gavus finansavimą iš komercinių bankų. Taip pat ILTE įvertinusi pateiktas paraiškas dalį tų paraiškų atmetė kaip neatitinkančias reikalavimų“, – komentare BNS teigė ministerija.
„Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu finansavimas kaupikliams skirtas už maždaug 110 mln. eurų, atsirado galimybė paskirstyti likusius maždaug 140 mln. eurų“, – teigė ministerija.
„Finansavimo galimybės tampa esminiu impulsu šiam rinkos segmentui judėti pirmyn, sudarant sąlygas naujiems, moderniems sprendimams įsitvirtinti rinkoje“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Pasak pranešimo, pinigai bus skolinami už rinkos palūkanas, o gavėjas turės prisidėti bent 30 proc. nuosavų lėšų. Projektai galės būti finansuojami ir sindikuotomis ar subordinuotomis paskolomis, o nesant tokiai galimybei ILTE juos finansuos viena.
Sutartys galės būti pasirašomos, kol baigsis tam skirta lėšų suma, bet ne vėliau kaip iki 2026 metų birželio 30 dienos.
