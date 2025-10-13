ESO atsidūrė STT akiratyje

Anot jos, reguliuojant prijungimo paslaugų kainodarą klientai informuojami skirtingai, taikomos nevienodos prijungimo sąlygos, rezervuojamos perteklinės galios.
ESO vėliau pranešė, kad jos veikloje pažeidimų nenustatyta, įmonė žada inicijuoti teisinės bazės peržiūrą.
STT duomenimis, 2021–2023 metais ESO prijungė prie tinklo 164,4 tūkst. klientų, iš jų 17,9 tūkst. (11 proc.) atvejais preliminari įmoka buvo perskaičiuota: daugiau kaip 3,5 tūkst. klientų kaina didėjo daugiau nei 10 proc., o kai kuriais atvejais ji padidėdavo ar sumažėdavo iki keliasdešimt kartų.
Pavyzdžiui, vienam ESO vartotojui apskaičiuota preliminari kaina buvo 69,3 euro, o po perskaičiavimo ji padidėjo daugiau nei 40 kartų – iki 4,6 tūkst. eurų.
Anot STT, ESO viešai skelbiama techninė informacija yra ribota, o kainų skaičiuoklė nepritaikyta visiems vartotojams – tai riboja galimybes jiems gauti kuo tikslesnę informaciją. Be to, taikomos nevienodos prijungimo sąlygos, o tai gali lemti perteklinius techninius reikalavimus ir nepagrįstas kainas.
„Pavyzdžiui, atliekant analizę buvo nustatyti atvejai, kai klientui buvo suplanuota prijungti elektros įvadą nuo toliau esančios transformatorinės, nors šalia yra artimesnė. Arba techninėse sąlygose ESO nurodė pakeisti transformatorių, kurio keitimas galimai nebuvo būtinas“, – teigia STT.
Tarnyba taip pat nustatė, kad ESO ne visada tinkamai užtikrino privačių interesų deklaravimo kontrolę, kai keli jos darbuotojai turėjo privatų interesą su rangovais.
Taip pat nustatyti atvejai, kai klientas su ESO suderina kainą, pasirašo sutartį ir sumoka įmoką, tačiau jau atlikus darbus sužino, kad ESO rangovo atlikti darbai kainavo brangiau arba pigiau.
STT pateikė Energetikos ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir ESO rekomendacijas plėsti fiksuotų įkainių taikymą, tobulinti prijungimo techninių sąlygų, galios rezervavimo ir paslaugų kainodaros tvarką bei stiprinti ESO darbuotojų nešališkumo kontrolę ir priežiūrą.
ESO pranešė pateikusi visus dokumentus ir informaciją ir atsakė į STT klausimus bei žada inicijuoti teisinės bazės peržiūrą.
„ESO veikloje pažeidimų nenustatyta. Atliekant analizę buvo išnagrinėtos daugiau nei pusantro šimto tūkstančių techninių sąlygų, kurios klientams buvo išduotos 2021–2023 metais. Specialistai tarpusavyje diskutavo, pateikė vertinimus, kuriuose nurodyta, kokie pakeitimai galėtų būti padaryti tobulinant teisinę bazę ir reguliacinį mechanizmą“, – pranešime sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
