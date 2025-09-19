ESO: be techninių sąlygų prijungtos saulės elektrinės nuo šiol galės generuoti iki 1 kW galios

Pasak pranešimo spaudai, tais atvejais, kai ESO tinkle tam tikruose ruožuose pralaidumai išnaudoti, galima rinktis iš kelių alternatyvų – įsigyti nutolusią elektrinę parke, įsirengti elektrinę su kaupikliu, kurioje būtų kaupiamas perteklius, įsirengti mikro saulės elektrinę iki 0,8 kW dydžio arba didesnės galios elektrinę, tačiau nustatyti apribojimą, kad į ESO tinklą būtų atiduodama ne daugiau kaip 1 kW.
Anot ESO, tais atvejais, jei gaminantis vartotojas nori pasididinti esamos 0,8 kW elektrinės galią ir nori, kad būtų suteikta 1 kW leistina generuoti galia, jam pakanka kreiptis į elektrinės rangovą.
Jis pateiks rangovo deklaraciją, kurioje nurodys naujus elektrinės parametrus ir nustatymus, užtikrinančius, kad į ESO tinklą bus atiduodama ne daugiau kaip 1 kW. Papildomų prijungimo sąlygų iš ESO šiuo atveju gauti nereikia – taikomos tipinės sąlygos.
Operatorius teigia, jog gyventojai, kurie nori įsirengti saulės elektrines savo namų poreikiams, bet ESO tinkle pralaidumai jau išnaudoti, galės pasinaudoti spalį startuosiančia specialia paramos priemone – Energetikos ministerijos inicijuota 5 tūkst. eurų valstybės parama 5 kW saulės elektrinei ir 10 kWh kaupimo įrenginiui įsigyti, kai leistina generuoti galia yra ne didesnė kaip 1 kW.
„Pagrindinė sąlyga – įrenginių sistema bus kompensuojama gyventojams su minimalia leistina generuoti galia. Taigi tie ESO klientai, kurie norėjo tapti gaminančiais vartotojais, bet juos stabdė tinklo rekonstrukcijos kaštai, su valstybės parama galės įsirengti efektyviausią sistemą, elektrinę su kaupikliu, kuri saulėto sezono metu pilnai patenkins namų vartojimo poreikius“, – pranešime cituojama ESO atstovė Rasa Juodkienė.
ESO teigimu, vidutiniškai per parą 5 kW galios saulės elektrinė pagamina apie 21 kWh energijos, bet tiesiogiai namai pajėgūs suvartoti tik apie ketvirtadalį pagamintos energijos. Saulės elektrinę įsirengus su kaupikliu, perteklius keliauja ne į tinklą, o į bateriją, ir saulėto sezono metu energijos pilnai pakanka patenkinti namų poreikiams visą parą.
Siekiant pasinaudoti valstybės 5 tūkst. eurų parama, tokios saulės elektrinės ir kaupikliai turėtų būti įrengti po 2025 m. rugsėjo 1 d.
