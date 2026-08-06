Eurostatas: birželį fiksuotas mažmeninės prekybos nuosmukis

Duomenys rodo, kad šių metų birželį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba euro zonoje sumenko 0,5 proc., ne maisto produktų (išskyrus automobilių degalus) – 0,4 proc., o automobilių degalų specializuotose parduotuvėse pardavimai augo 1,5 proc.
Visoje ES maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba mažėjo 0,4 proc., ne maisto produktų – 0,3 proc., tuo metu automobilių degalų pardavimai specializuotose parduotuvėse padidėjo 1,7 proc.
Didžiausias mėnesinis mažmeninės prekybos apimčių kritimas fiksuotas Suomijoje (1,5 proc.), Rumunijoje (1,2 proc.) ir Vokietijoje (1,1 proc.). Sparčiausiai prekyba augo Liuksemburge (2,5 proc.), Portugalijoje (1,7 proc.), Kroatijoje ir Švedijoje (po 1,5 proc.).
Per metus, palyginti su 2025 m. birželiu, kalendoriškai pakoreguotas mažmeninės prekybos indeksas euro zonoje padidėjo 0,7 proc., o visoje ES – 1,2 proc.
Metinis maisto, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos augimas euro zonoje siekė 0,9 proc., ne maisto produktų – 1,7 proc., o automobilių degalų pardavimai specializuotose parduotuvėse sumažėjo 6,6 proc. Visoje ES atitinkamai fiksuotas 0,7 proc. ir 2,3 proc. augimas, o degalų pardavimai smuko 4,1 proc.
Didžiausias metinis mažmeninės prekybos augimas registruotas Liuksemburge (8,3 proc.), Švedijoje (7,2 proc.) ir Bulgarijoje (7,1 proc.). Mažmeninės prekybos apimtys per metus sumažėjo Rumunijoje (6,6 proc.), Austrijoje (0,3 proc.), Belgijoje ir Vokietijoje (po 0,1 proc.).
Eurostato pateikta statistika yra pakoreguota pagal sezoniškumą.
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