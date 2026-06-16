 Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES

Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES

2026-06-16 13:01
BNS inf.

Lietuvoje laisvų darbo vietų pirmąjį šių metų ketvirtį buvo kiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

<span>Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES</span>
Eurostatas: laisvų darbo vietų Lietuvoje – daugiau nei vidutiniškai ES / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Laisvų darbo vietų, į kurias darbdaviai aktyviai ieškojo darbuotojų, dalis Lietuvoje siekė 2,2 proc. visų pozicijų, arba 0,1 punkto daugiau nei vidutiniškai ES (2,1 proc.), rodo ES statistikos tarnybos duomenys.

Per metus – pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku 2025 metais – šis rodiklis Lietuvoje nepakito, taip pat ir per ketvirtį.

Latvijoje laisvų darbo vietų rodiklis siekė 2,2 proc., Estijoje – 1,5 procento. Daugiausia laisvų darbo vietų buvo Nyderlanduose (4 proc.), mažiausiai – Rumunijoje (0,6 proc.).

Įvertino valandos darbo sąnaudų augimą

Vidutinių valandos darbo sąnaudų augimas pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbia Eurostatas.

Šios sąnaudos Lietuvoje sausį–kovą, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, augo 8,6 proc., vidutiniškai ES – 3,6 proc., o euro zonoje – 3,2 procento.

Latvijoje sąnaudos per metus augo 2,3 proc., Estijoje – 6,2 procento.

Šiame straipsnyje:
Eurostatas
darbo vietos
laisvos vietos
vietų augimas
ES
valandos darbo sąnaudos
sąnaudų augimas

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