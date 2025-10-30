Eurostatas: nedarbas Lietuvoje pralenkė ES vidurkį

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,2 punkto, o per mėnesį nepakito ir siekė 7 proc. Darbo neturėjo 108 tūkst. žmonių, iš jų 13 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbas per metus smuko 3,1 punkto iki 15,2 procento.
Latvijoje nedarbas siekė 6,4 proc. – 0,4 punkto mažiau nei prieš metus ir 0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį, Estijoje – 7,4 proc., arba atitinkamai 0,7 ir 0,1 punkto mažiau.
ES nedarbas rugsėjį vidutiniškai siekė 6 proc. – 0,1 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito. Euro zonoje jis siekė 6,3 proc. – tiek pat, kiek prieš metus ir prieš mėnesį.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,2 mln. žmonių, Euro zonoje – 11 mln.
