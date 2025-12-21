Finansų ministras prasitarė, ką darys su II pensijų pakopos pinigais

Metai jau eina į pabaigą, o su naujais metais – ir naujos galimybės. Dalis nekantrauja, mat nuo sausio galės teikti prašymus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptus pinigus.
„Jie aukso kalnus pasiims dabar? Juk reikia tiesiog skaičiuotis. Ne, nieko dabartinėje situacijoje nekeisiu“, – sakė vilnietė Alina.
„Pasiimsiu – šimtu procentų, kad tik pasiimt. Ten sukčiai dirba, sau jie viską nori pasiimti. Bus laikas – pasiimsiu, išleisiu bet kur“, – kalbėjo vyriškis.
„Konsultuoja mane, paskambina – viskas gerai, esu patenkinta“, – sakė moteris.
„Tegul žmonės galvoja savo galva. Nerekomenduoju dėti į kojinę, bet investuoti į nekilnojamąjį turtą ar kažką panašaus“, – teigė vyriškis.
Neapsisprendusių – daug, patarimų – dar daugiau. Ką darys pati socialinės apsaugos ir darbo ministrė, ji neišduoda.
„Esu davusi pažadą nesakyti, kokį sprendimą priimsiu, kad nenukreipčiau žmonių viena ar kita linkme“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
O štai finansų ministras – atviresnis.
„Iš tiesų svarstau. Man pati patraukliausia alternatyva atrodo pereiti į trečią pakopą – padėti pinigus ten, kur juos bet kada galima pasiimti“, – teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Pasiskaičiuosiu – jeigu surasiu, kur investuoti, gal atsiimsiu, bet greičiausiai ne. Kaip tik mačiau, kad išėjo nauja skaičiuoklė, tai planuoju pasižiūrėti“, – sakė vilnietė Ana.
„Sodra“ pristato skaičiuoklę, kuri gyventojams turėtų palengvinti apsisprendimo naštą. Ją galima rasti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros.
„Kiekvienas pasiskaičiavęs turi nuspręsti pats, nes, patikėkite, įvedus skirtingus kaupimo duomenis rezultatai kardinaliai skiriasi – tiek žmogaus įmokėtos lėšos, tiek valstybės parama“, – aiškino J. Zailskienė.
Tai prognozė, kokios pensijos galima tikėtis toliau kaupiant arba apsisprendus nebekaupti. Nurodyta, kiek lėšų žmogus įmokėjo pats, kiek uždirbo pensijų fondai ir kiek prisidėjo valstybė. Tie, kurie arčiau pensijos, matys gana tikslią perspektyvą.
„Būtent čia gyventojai turi sukaupę didžiausią finansinį turtą po indėlių. Tai reiškia, kad sistema veikia gerai – žmonės gali sutaupyti“, – sakė Lietuvos pensijų fondų asociacijos vadovas Tadas Gudaitis.
Tačiau tiems, kam iki pensijos dar toli, gali ir pasiklysti. Mat prognozuojamos pensijos atrodo kosminės net ir nustojus kaupti. Neaišku tik, ko tokia pinigų suma bus verta po tiek laiko. Juk ir dabartinė 700 eurų pensija prieš dešimtmetį irgi atrodė kaip svajonė.
„Žmones trikdo matomi skaičiai, tačiau labai tikimės, kad diagramos, kuriose galima palyginti atlyginimą su pensija, padės pajausti tą skirtumą“, – teigė „Sodros“ pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė.
Tie, kurie vis dėlto nuspręs atsiimti pinigus, turėtų kreiptis ne į „Sodrą“, o į pensijų fondus. Be to, pateikus prašymą nutraukti sutartį dar nereiškia, kad ji tą pačią akimirką nustos galioti – įmokos bus skaičiuojamos dar kelis mėnesius.
„Per tris mėnesius fondai renka prašymus iš gyventojų, o visiems išmokama kito ketvirčio per pirmąsias dešimt dienų. Nesvarbu, ar prašymas parašomas sausio, vasario viduryje ar kovo 30-ąją – visi pinigus gaus vienu metu“, – sakė J. Zailskienė.
Paprasčiau tariant, sprendimą priėmus prie Kalėdų stalo, pinigus sąskaitoje žmonės vis tiek pamatys tik per Velykas. Be to, galutinė suma paaiškės tik fondams patvirtinus prašymą.
„Pensijų fondų vieneto vertė keičiasi kasdien, nes fondai investuoja finansų rinkose – akcijų ir obligacijų kainos nuolat svyruoja“, – aiškino D. Gerulytė.
Reikėtų nusiteikti, kad į rankas liks maždaug trečdaliu mažiau, nei rodo skaičiuoklėje.
„Valstybės ir „Sodros“ pervestos įmokos bus išskaičiuotos ir pervestos į „Sodrą“, už jas bus perkami taškai, todėl suma gali ženkliai skirtis“, – teigė T. Gudaitis.
Pensijų fondai, ministrai ir „Sodros“ atstovai vienbalsiu ragina neskubėti apsispręsti – tam skirti 24 mėnesiai.
„Jeigu dar dvejus metus kaupsiu, tikėtina, uždirbsiu grąžą ir gausiu valstybės paskatą, tad tas neskubėjimas man bus naudingesnis ir apsimokės“, – sakė T. Gudaitis.
Saugumo sumetimais pinigai juos atsiimantiems bus pervedami tik į asmeninę banko sąskaitą.
Kitąmet iki beveik 17 tūkstančių eurų didėja ir anuiteto riba. Tai reiškia, kad išėję į pensiją ir sukaupę mažiau galės visus pinigus atsiimti vienkartine išmoka. Kiti pinigus prie pensijos gaus dalimis.
„Standartinis be paveldėjimo galimybės anuitetas šiuo metu vidutiniškai siekia 77 eurus, o standartinis su paveldėjimo galimybe – 66 eurus“, – nurodė D. Gerulytė.
Prognozuojama, kad kitąmet iš pensijų fondų pasitrauks apie 20 procentų žmonių, panašiai tiek pat – ir 2027 metais.
