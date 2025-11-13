Finansuos bendrą apie 430 mln. eurų vertės Ukrainos poreikių paketą

Pakete numatyta iš JAV įsigyti karinės įrangos ir amunicijos, ją finansuos Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija ir Švedija.
„Tuo pačiu svarbu, kad būtų leista naudoti įšaldytus Rusijos turtus kaip kompensacijos pagrindu suteiktą paskolą Ukrainos gynybos išlaidoms padengti. Turime kuo greičiau šiuo klausimu pasiekti konsensusą Europos lygiu“, – pranešime cituojamas Helsinkyje vykstančiame Šiaurės-Baltijos gynybos ministrų susitikime kalbėjęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Skelbiama, kad PURL iniciatyvos paketui Lietuva skirs 25,8 mln. eurų (30 mln. JAV dolerių – BNS) finansavimą.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) palankiai įvertino šį sprendimą, patikinęs, kad NATO sąjungininkės toliau tieks būtiną įrangą ir atsargas Ukrainai.
„Ši įranga yra ypač svarbi, nes Ukraina artėja prie žiemos mėnesių, o PURL pagalba į Ukrainą tiekiama įranga“, – sakė generalinis sekretorius.
PURL programa leidžia Ukrainai patenkinti svarbiausius amunicijos poreikius. Ginklus ir amuniciją finansuoja Europos sąjungininkai bei Kanada, tiekimą vykdant Jungtinėms Valstijoms.
Šiaurės ir Baltijos gynybos ministrų susitikime taip pat buvo aptartos paramos Ukrainai iniciatyvos, NATO rytinio flango saugumo klausimai, oro gynybos stiprinimas bei sąjungininkų karių buvimas regione.
Šiaurės-Baltijos šalių aštuntukas (NB8) – neformalus valstybių bendradarbiavimo formatas, kuriame dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija.
NB8 šalių grupė yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų Europoje.
