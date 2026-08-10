Fondo išvados: smulkusis ir vidutinis verslas nuolat susiduria su iššūkiais

Todėl TVF rekomenduoja Lietuvai gerinti sąlygas verslui skolintis ne bankuose daugiau finansavimo pritraukiant per kapitalo rinkas bei nacionalinį plėtros banką ILTE, rodo naujausia TVF ataskaita Lietuvai.
„Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje susiduria su nuolatiniais apribojimais – darbuotojų trūkumu, kylančiais kaštais bei ribota prieiga prie finansavimo, o tai neigiamai veikia jų investavimo galimybes ir plėtrą. Tam spręsti reikia išsamių priemonių, kurios sustiprintų darbo jėgos pasiūlą, pagerintų galimybes gauti finansavimą ir prisidėtų prie produktyumo ir atsparumo augimo“, – rašoma ataskaitoje.
Anot TVF, smulkus ir vidutinis verslas yra labai priklausomas nuo bankų, kurie skolina atsargiai, remdamiesi griežtu rizikų vertinimu. Pasak fondo, dėl aukštų reikalavimų tokioms įmonėms skolintis yra sunku ir brangu.
„Smulkusis ir vidutinis verslas yra pagrindinis Lietuvos ekonomikos dėmuo, tačiau nuolat susiduria su iššūkiais“, – teigia fondas.
Be to, TVF teigimu, bankų dominuojamoje aplinkoje, nepaisant pastangų plėsti kapitalo rinką, ji Lietuvoje tebėra menkai išvystyta, jai trūksta likvidumo ir pakankamos investuotojų bazės.
„Mažas Lietuvos rinkos dydis, pasiūlos ir paklausos apribojimai neleidžia kapitalo rinkoms pasiekti tokio lygio, kuris leistų smulkias ir vidutines įmones finansuoti efektyviai“, – pabrėžia TVF.
„Ne bankinio finansavimo – rizikos kapitalo, privataus kapitalo ir mažų bei vidutinių įmonių obligacijų rinkų – plėtra sumažintų priklausomybę nuo bankų“, – rašoma ataskaitoje.
Fondas taip pat siūlo skatinti į kapitalo rinką daugiau investuoti pensijų fondus, geriau išnaudoti viešas finansines priemones, pavyzdžiui, „InvestEU“ arba Europos investicijų fondo garantijas.
Be to, įmonių finansavimo spragas galėtų užpildyti ILTE, teikdama kofinansavimą kartu su kitais investuotojais arba garantijas.
Anot TVF, be kita ko, svarbu gerinti mažesnių įmonių finansinį raštingumą bei stiprinti jų finansinę atskaitomybę – tai taip pat pagerintų prieigą prie kapitalo.
TVF skaičiuoja, kad smulkusis ir vidutinis verslas sudaro 99 proc. šalies įmonių ir sukuria apie du trečdalius bendrojo vidaus produkto.
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