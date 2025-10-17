Gediminas Šimkus apie TVF prognozes Lietuvai: galėjo remtis senesniais duomenimis

„Diskutavome ir su Tarptautinio valiutos fondo atstovais, kodėl jie taip labiau skeptiškai žiūri į mūsų ekonomikos raidą kitais metais. Kaip supratau, čia šiek tiek yra ir prasilenkimas duomenyse. Procesai galbūt pas juos šiek tiek lėtesni arba jie truputį senesnius duomenis turėjo“, – LTR radijui penktadienį sakė metiniuose Pasaulio banko ir TVF susitikimuose Vašingtone dalyvaujantis centrinio banko vadovas.
„Tai viena medalio pusė. Kita medalio pusė yra, kad jie šiek tiek kritiškiau vertino išorės aplinką ir Lietuvos eksporto galimybes. O kalbant apie kainas, tai mes iš tikrųjų matome labai panašiai kainų raidą – infliacija didesnė negu 3 proc. šiais metais, kitąmet apie tris, bet paskui ji grįžta į mums labiau įprastą 2,5 proc. lygį“, – aiškino G. Šimkus.
TVF neseniai sumažino Lietuvos šių metų ekonomikos augimo prognozę nuo 2,9 proc. iki 2,7 proc., o kitų metų – nuo 3,4 proc. iki 2,9 proc.
Lietuvos bankas prognozuoja, kad ekonomika šiemet augs taip pat 2,7 proc., o kitąmet – 3,2 proc.
„Mes vertiname, kad vis tik antros pakopos reglamentavimo pokyčiai ir išimamos lėšos (2026 metais – BNS) pastiprins vartojimą Lietuvoje ir tai bus toks stiprus augimo veiksnys, laikinas, beje, bet vis tiek. Tai čia yra toks 0,3 procentinių punktų skirtumas“, – pridūrė LB valdybos pirmininkas.
TVF, be to, mano, kad vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti 3,6 proc. (3,2 proc. – rugsėjo prognozė), kitąmet – 3,1 proc. (2,7 proc.).
Pasak LB matymo, infliacijos rodiklis šiemet turėtų siekti 3,5 proc., kitąmet – 3,1 proc. ir tik 2027 metais grįš į 2,6 proc. lygį.
Naujausi komentarai