Grikšas: sieksime, kad Lietuva taptų gastronomijos centru

„Kuo ji (strategija – BNS) turi būti išskirtinė, tai čia ir yra išskirtinumas, kad tai yra bendras darbas, kuriam žengiame tą esminį žingsnį. Ir tam, kad ji veiktų, tai turi būti reali – ne tik nuleista iš ministerijų, ne tik paruošta ekosistemos (strategija – BNS), bet bendro darbo rezultatas. Ko mes sieksim, kad taptume gastronomijos centru regione“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė E. Grikšas.
Ministras teigė, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta Vyriausybei.
E. Grikšas pabrėžė, kad didžioji dalis turistų gastronomines patirtis įvardijo kaip esminę priežastį atvykti į Lietuvą.
„Gastronomija šiandien tampa esmine turizmo ekonomikos skatinimo sudedamąja. (...) Labai svarbus aspektas – „Keliauk Lietuvoje“ atliko apklausą ir didžiausia dalis – 78 proc. – atvykstančių turistų įvertino gastronomines patirtis kaip esminį norą atvykti ir pažinti Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą“, – kalbėjo ministras.
Šalies gastronomijos strategiją bei Lietuvos galimybes išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui ketvirtadienį pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“.
Kaip rašė BNS, prestižinio restoranų gido „Michelin“ žvaigždę šiemet gavo penki Lietuvos restoranai, iš jų trys ją išlaikė, o du gavo pirmą kartą. Be to, šiemet pailgėjo ir „Michelin“ ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas.
(be temos)
(be temos)