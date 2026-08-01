Grūdininkai: po lietaus sugulė 10 proc. grūdinių kultūrų, derlius bus vidutinis

Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtys.
Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad stiprus ir ilgas lietus ant žemės privertė atgulti apie 10 proc. kultūrų.
„Dabar gali būti pažeista lietaus ir išguldyta apie 10 proc. Gali įvykti kažkur lokalus reiškinys, kokia kruša iškristi ir tie skaičiai gali labai pasikeisti“, – BNS kalbėjo jis.
„Reikšminga dalis yra bet kokiu atveju. Kartais tai gali kainuoti ir visą visų metų pelną“, – pridūrė asociacijos vadovas.
Pasak jo, labiausiai nuo lietaus nukentėjo vasarinių miežių laukai, pupos, žieminiai kviečiai – ypač tų veislių, kurios yra linkusios išgulti.
„Jautresnės žieminių kviečių veislės, o labiausiai yra pažeisti vasariniai miežiai. Kiek teko bendrauti su ūkininkais, praktiškai nėra ploto, kur nebūtų paguldyta bent dalis tų miežių“, – kalbėjo A. Vanagas.
Jo teigimu, situacija laukuose nevienoda: „Šiaurės Lietuvoje, Šiaurės Vakarų Lietuvoje tos situacijos tokios prastos labai nėra, paguldymų turime, bet nėra tokie žymūs, tačiau kitoje Lietuvos pusėje yra situacija visai kardinaliai kitokia“.
„Kuo daugiau derliaus nuimama bus, tuo mažesnė rizika prarasti jo daugiau“, – teigė ūkininkas.
Grūdų augintojų atstovas sako, kad kviečius kai kurie ūkininkai jau pradeda kulti, rapsų derlių kai kurie jau pabaigė nusiimti, o dalis dar tik pradeda važiuoti į laukus.
Anot A. Vanago, iš nuimto derliaus kokybės galima spręsti, kad jis bus vidutinis.
„Buvo pasirodę visokių pranešimų, kad gali būti ir grūdų rekordų, tačiau žiūrint, koks dabar yra nuimamas derlius, tų rekordų niekur negirdime, greičiau apie tokį vidutinį derlių, sakykim, kai kur žemesnį negu vidutinį, tiek rapsų, tiek žieminių miežių. Kviečių, kas jau nuiminėjo irgi, toks įprastas vidutinis derlius, niekaip nepamalonintas orų“, – kalbėjo A. Vanagas.
Pasak jo, jeigu didelių oro permainų nebus, ūkininkai metus galėtų vadinti „normaliais, vidutiniais“.
Į Lietuvoje veikiančius grūdų elevatorius ūkininkams pristačius pirmuosius nukultus miežius, bendrovė „Linas Agro“ prognozuoja, kad derlius bus ne prastesnis nei pernai.
Įmonės Grūdinių kultūrų pirkimo vadovo Justo Eimonto teigimu, pirmieji šių metų derliaus ženklai – pakankamai pozityvūs.
„Girdime iš ūkininkų tikrai gerus derlingumo skaičius: nuo vidutiniškai 5 tonų iš hektaro prastesnėse žemėse iki daugiau nei 9 tonų iš hektaro derlingose vietose. Be to, šių metų žieminių miežių saiko svoris – svarbiausias jų rodiklis – yra šiek tiek geresnis nei pernai. Tai leidžia tikėtis neprastesnių rezultatų ir iš kitų žemės ūkio kultūrų“, – pranešime tvirtino J. Eimontas.
Pasak jo, Lietuvoje tikimasi nukulti apie 7,73 mln. tonų žemės ūkio kultūrų, kai pernai šis skaičius siekė 7,65 mln. tonų. Prognozuojama, kad bendras derliaus kiekis augs daugiau nei 1 procentu.
Anot grūdų rinkos eksperto, nors 2026 metais kviečių prognozės ir nėra rekordinės, daug vilties kelia šių pasėlių kokybė. Jo teigimu, šiais metais susiklostė kiek palankesnės gamtinės sąlygos, kurios galėjo leisti užauginti tvirtesnius pasėlius.
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