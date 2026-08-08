Grybų ir uogų supirkėjai: derlius dėl palankių orų bus geras

Tačiau jie nebe pirmus metus tvirtina, kad lietuviškų grybų superkama mažiau, nes mažėja jų rinkėjų.
Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas ir įmonės „Fudo“ pagrindinis savininkas Gintaras Aleknavičius BNS apgailestavo, kad šių metų liepa voveraičių šiek tiek pagailėjo, bet palyginti su pernykšte, abi liepos beveik niekuo nesiskiria.
„Nebloga ta liepa buvo. Negalima jos labai peikti, bet ne tokia. Atnešė (voveraičių derliaus – BNS), atnešė, bet ne tokio. Būna, kad kartais liepą būna labai geras derlius voveraičių, bet iš esmės šiemet tai jau matosi, kad rugpjūtį turėtų būti taip“, – prognozavo asociacijos vadovas.
Jis pažymėjo, kad tai, ar derlius geras, priklauso ne tik nuo kiekio, bet ir nuo grybų kokybės – jeigu jie būna permirkę, gali būti daug, bet prastos kokybės.
G. Aleknavičiaus teigimu, pernai voveraites lietus buvo stipriai išmaudęs, šiemet jos beveik panašios: „Dabar irgi šiuo metu šlapios, galima sakyti, kad gerokai“.
Jis sako, kad grybų sezonas šiek tiek vėluoja, tam įtakos turi permainingi orai dėl klimato kaitos: „Praktiškai jau turėtų būti ir vasariniai baravykai pasipylę ir visi kiti grybai. Voveraitės, būna, prasideda ir birželį“.
Varėnos įmonės „Vipreka“ vadovo Virginijaus Varanavičiaus teigimu, dabar voveraičių miškuose yra sočiai, o jų rinkėjams mokama maždaug po 3,5-4 eurus už kilogramą.
„Šią dieną voveraičių miške yra pakankamai daug. Lyja, drėgmės užtenka ir jau voveraitės pilnu tempu išvažiavo. Bent jau Varėnos regionas, aplinkiniai miškai voveraitėmis yra turtingi“, – sakė V. Varanavičius.
„Jau antri metai voveraičių derlius yra gana geras ir praeiti metai buvo voveraičių metai. Šiemet jei neužkaitins, neuždžiovins ir nebus kitokio gamtos poveikio, rugpjūčio mėnesį voveraičių bus sočiai. O rugsėjis yra rugsėjis – prasideda rudeniniai grybai ir visi puola rinkti juos, mažiau renka voveraites“, – kalbėjo jis.
Pasak „Viprekos“ vadovo, dabartines kainas lemia tai, kad gretimose valstybėse šių grybų kol kas nedaug.
„Lenkijoje labai dideli karščiai praėjo – išdegino, išdžiovino augimvietes. Baltarusijoje dar nepradėjo augti, Rusijoje irgi vėluoja. Kai voveraičių pasirodys daugiau, aišku, ir kainos turbūt bus kitokios“, – prognozavo V. Varanavičius.
Dabar lietuviškos įmonės voveraites veža į Vokietiją, nes, anot V. Varanavičiaus, prancūzai dar tik „atidarinėja paklausą“: „Pas juos voveraičių (valgymo – BNS) sezonas vėluoja, tai pagrindinis pirkėjas yra dabar Vokietija, bet atsirado ir naujų klientų, pavyzdžiui, lenkai. Labai daug suvartoja voveraičių. Pas juos dar blogiau negu pas mus – dar mažiau žmonių eina grybauti“.
V. Varanavičius prognozuoja, kad jeigu orai nepasikeis ir bus maždaug tokie, kokie yra dabar, ir rudeninių grybų bus nemažai, nes jų „startui sąlygos yra labai geros“.
Verslininkai sako, kad per dieną gali būti surenkama 10-20 tonų voveraičių, be to, jų įsigyjama ir iš kitų šalių. Visgi jie stebi, kad rinka traukiasi, mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų.
Įmonė „Fudo“, kurios pagrindinis savininkas yra G. Aleknavičius, šiemet planuoja supirkti ne mažiau kaip 500 tonų voveraičių, 2 tūkst. mėlynių.
„Čia toks būtų minimalus planas, bet galvojame apie kokius 700–800 tonų. Didžioji dalis – 60–70 proc. voveraitės būtų lietuviškos. Anksčiau būdavo ir 3–4 tūkst. tonų vien mėlynių“, – tvirtino G. Aleknavičius.
Anot jo, jaunoji karta ir Lietuvoje, ir užsienyje mažiau vertina miško grybus.
„Jeigu anksčiau vokiečių biurgeris neįsivaizdavo kepsnio kąsnio be voveraičių, be kažkokio voveraičių padažiuko, tai dabartiniam jaunimui ir šampinjonas gerai“, – kalbėjo asociacijos vadovas.
Mėlynių derlius vidutinis, o rinkėjams mokama iki 4,5 euro
„Viprekos“ vadovo teigimu, mėlynių šiemet yra pakankamai – ir gyventojams uogienėms prisirinkti, ir į supirkimo punktus nunešti.
„Uogų nėra mažai. Pernai visiškai nebuvo. Šiemet mėlynių eilinis derlius – vidutinis“, – sakė V. Varanavičius.
Tačiau jų kaina, pasak grybų ir uogų perdirbėjo, didelė: „Kaina mėlynių kilogramo, t. y. 1,7 litro, rinkėjams – 4–4,5 euro. Kaina labai aukšta. Nors litras, žiūriu, ir Varėnos turgelyje kainuoja 6 eurus“.
V. Varanavičius prognozuoja, kad tokios kainos ir išliks: „Rinkėjų tik mažėja ir net ir už didelius pinigus nėra. Uogų supirkėjai, perdirbėjai kelia kainą todėl, kad nėra, kas jiems atneša produkcijos“.
Pasak V. Varanavičiaus, bruknių šiemet irgi bus pakankamai, tačiau laukinių aviečių plotai nyksta. Paprastai jos verslo nepasiekia, rinkėjai greitai uogas realizuoja pakelėse ir turguose.
„Jos iki verslo neateina – parduodamos turguose, pakelėse, žmonės, kiek uogų yra miške, tiek surenka. Bet augimvietės mažėja, nyksta – keičiasi miškai, jie išpjaunami“, – teigė V. Varanavičius.
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