 Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 45 mln. eurų

Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 45 mln. eurų

2026-09-16 12:32
Roma Pakėnienė (BNS)

Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rugsėjo 1–14 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už beveik 44,6 mln. eurų, sudaryti 1942 sandoriai, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

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<span>Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 45 mln. eurų</span>
Gynybos obligacijų išplatinta dar už beveik 45 mln. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 24,9 mln. eurų (785 sandoriai), vienerių metų trukmės – už beveik 17,5 mln. eurų (999), dvejų metų – už beveik 1,17 mln. eurų (77), trejų metų – už 1,03 mln. eurų (81).

2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 68 emisijas pirkėjai jų įsigijo už 1,48 mlrd. eurų.

Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai: nuo antradienio vėl galima įsigyti naujų, už jas bus mokamos 2,6–2,9 proc. metų palūkanos.

Šiame straipsnyje:
obligacijų emisija
gynybos obligacijos
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gyventojai

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